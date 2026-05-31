Vì sao Arsenal bị từ chối quả phạt đền tranh cãi ở trận gặp PSG?

Rạng sáng 31/5, Arsenal đã thất bại trong trận chung kết Champions League trước PSG. Đội bóng thành London đã vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 6 do công của Kai Havertz. Sau đó, tới phút 62, Dembele đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho PSG từ chấm phạt đền. Sau khi 120 phút trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, PSG đã đánh bại Arsenal ở loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch.

Tình huống Madueke ngã trong vòng cấm của PSG nhưng Arsenal không được hưởng phạt đền (Ảnh: TNT).

Nỗi thất vọng của Arsenal càng tăng cao khi trọng tài Daniel Siebert đã từ chối quả phạt đền cho CLB này ở phút 100, sau tình huống Noni Madueke ngã trong vòng cấm khi tranh chấp với Nuno Mendes.

Ở thời điểm đó, các cầu thủ Arsenal phản ứng dữ dội với trọng tài. Hệ quả, Declan Rice và HLV Mikel Arteta đã phải nhận thẻ vàng vì có hành động phản đối thái quá.

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta cho rằng tình huống này “hoàn toàn là một quả phạt đền”. Trong khi đó, Declan Rice cho biết: “Thoạt nhìn trên sân, tôi nghĩ cậu ấy đã vượt lên trước Nuno Mendes. Nếu nhìn lại quả phạt đền mà chúng tôi được hưởng trước Leverkusen (ở vòng 1/8) thì hai tình huống rất giống nhau.

Tôi không muốn bàn sâu về vấn đề này. Lúc ở trên sân, tôi rất thất vọng khi trọng tài không xem lại trên màn hình VAR. Tôi nghĩ rằng đó là quả phạt đền. Cả đội Arsenal cũng nghĩ như vậy”.

Tuy nhiên, cựu trọng tài Graham Scott lại đứng về phía đồng nghiệp Daniel Siebert. Ông cho biết: “Sẽ có rất nhiều quan điểm cho rằng ở tình huống đó, Arsenal xứng đáng được hưởng phạt đền. Tôi nghĩ rằng các trọng tài phòng VAR có đủ bằng chứng để kết luận đó không phải là quả phạt đền.

Tôi thà bênh vực trọng tài vì không can thiệp vào tình huống này hơn là cố gắng bào chữa nếu ông ấy khuất phục trước áp lực từ phía cầu thủ Arsenal và chỉ tay vào chấm phạt đền”.

HLV Arteta nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng với trọng tài (Ảnh: TNT).

Tương tự, trên tờ The Sun, cựu trọng tài Mark Halsey khẳng định: “Arsenal đã có cơ hội rất lớn để hưởng phạt đền ở hiệp phụ khi Madueke ngã trong vòng cấm. Lúc đầu, tôi nghĩ tình huống rõ ràng là phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng khi xem lại, tôi thấy Madueke đang giữ tay Mendes.

Tôi không chắc trọng tài đã nhìn thấy tình huống đó như thế nào, nhưng liệu việc VAR không can thiệp có phải là lỗi hay không? Theo tôi thì không”.

Sau trận thua PSG, Arsenal vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu vô địch Champions League. Theo thống kê, họ là CLB thi đấu nhiều trận nhất trong lịch sử giải đấu này mà vẫn chưa một lần đăng quang (224 trận). Thành tích tốt nhất của “Pháo thủ” chỉ là giành ngôi á quân ở các năm 2006 và 2026.