Vinicius tỏa sáng, Real Madrid thắng nghẹt thở Atletico

Với lợi thế sân nhà, Real Madrid quyết tâm chiến thắng và HLV Arbeloa sử dụng các tiền đạo Guler, Brahim Diaz, Vinicius đá chính từ đầu. Bên phía Atletico, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Lookman, Griezmann, Alvarez.

Những phút đầu tiên diễn ra đầy hấp dẫn, Atletico nhập cuộc đầy tự tin, đội khách chơi phòng ngự phản công, tận dụng tốt sai lầm hệ thống của Real Madrid để tạo nên sự khác biệt.

Atletico gây ra nhiều khó khăn cho Real Madrid (Ảnh: Reuters).

Phút 33, từ pha tổ chức bên cánh phải, Ademola Lookman thoát xuống và dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo thông minh của Guiliano Simeone, giúp đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Real Madrid kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các pha phối hợp bị bắt bài khá dễ dàng. Vinicius bị khóa chặt và mất sự kết nối với Guler, Diaz. Hiệp 1 khép lại với lợi thế cho Atletico và sang hiệp 2, Real Madrid buộc phải dâng cao đội hình.

Thi đấu không quá sắc nét, tuy nhiên may mắn đã đến với Real Madrid ở phút 52, Brahim Diaz kiếm về quả phạt đền sau khi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Vinicius không mắc sai lầm, gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid.

Đang đà hưng phấn, Real Madrid tạo nên sự khác biệt ở phút 55. Tận dụng sai lầm của hàng thủ Atletico, Federico Valverde cướp bóng táo bạo và dứt điểm nhanh không cho thủ môn Musso cơ hội, giúp Real Madrid vươn lên dẫn trước 2-1.

Vinicius lập cú đúp mang về chiến thắng 3-2 cho Real Madrid (Ảnh: Getty).

Atletico không hề buông xuôi, họ đẩy cao đội hình lên tấn công và ở phút 66, Molina tung cú sút xa bằng má ngoài chân phải tuyệt đẹp từ khoảng 30m, bóng găm thẳng vào góc cao, san bằng tỷ số 2-2 cho Atletico.

Trong thế trận cân bằng, sự chói sáng của các ngôi sao đã tạo nên khác biệt. Phút 72, Vinicius đi bóng vào trung lộ rồi cứa lòng chuẩn xác đánh bại thủ môn Musso, ấn định tỷ số 3-2 cho Real Madrid.

Phút 77, Real Madrid chỉ còn 10 người trên sân khi Valverde nhận thẻ đỏ do chơi xấu Baena. Real Madrid buộc phải phòng ngự và Atletico dồn toàn lực tấn công. Sorloth, Llorente, Nico liên tục liên tục có cơ hội nhưng Andriy Lunin đã chơi xuất sắc giúp Real Madrid tránh được bàn thua.

Cơ hội rõ rệt nhất đến với Atletico ở phút 88, nhưng cú sút của Alvarez đưa bóng tìm đến cột dọc. Real Madrid bảo toàn chiến thắng 3-2 nhọc nhằn, họ tiếp tục xếp thứ hai La Liga với 69 điểm/29 trận, kém đội đầu bảng Barcelona 4 điểm.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia, Pitarch, Tchouameni, Valverde, Guler, Brahim Diaz, Vinicius.

Bàn thắng: Vinicius (52' pen, 72'), Valverde (55').

Atletico Madrid: Musso, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Simeone, Cardoso, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez.

Bàn thắng: Lookman (33'), Molina (66').