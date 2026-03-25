Sai sót chấn động Real Madrid, ảnh hưởng lớn tới Kylian Mbappe

Một thông tin gây chấn động vừa được tiết lộ khi Kylian Mbappe được cho là đã phải thi đấu trong tình trạng chấn thương đầu gối suốt nhiều tuần, bắt nguồn từ sai sót nghiêm trọng của bộ phận y tế Real Madrid.

Các nhân viên y tế của Real Madrid chụp MRI nhầm chân Mbappe (Ảnh: Getty).

Tiền đạo người Pháp dính chấn thương từ tháng 12, sau trận thua 0-2 của Real Madrid trước Celta Vigo tại La Liga. Đây cũng là thời điểm xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên liên quan đến vấn đề ở đầu gối của anh.

Ngay sau đó, Mbappe đã được đưa đi kiểm tra bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định mức độ chấn thương. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ The New York Times, đội ngũ y tế của Real Madrid đã mắc sai lầm khó tin khi tiến hành quét… nhầm chân.

Cụ thể, thay vì kiểm tra đầu gối trái (vị trí bị đau) các bác sĩ lại thực hiện chụp ở đầu gối phải. Kết quả là không phát hiện bất kỳ vấn đề nào, khiến Mbappe tiếp tục ra sân thêm ba trận trước khi chấn thương thực sự được phát hiện.

Sau khi được kiểm tra lại, ngôi sao 27 tuổi được xác định bị rách một phần dây chằng phía sau đầu gối. CLB Hoàng gia Tây Ban Nha sau đó cũng xác nhận tình trạng của cựu cầu thủ PSG thông qua thông báo chính thức.

Dù vậy, vào thời điểm cuối năm, Real Madrid chỉ mô tả chấn thương của Mbappe là “bong gân”. Thông báo khi đó nêu rõ: “Sau các kiểm tra được thực hiện hôm nay, Kylian Mbappe được chẩn đoán bị bong gân đầu gối trái”.

Nguồn tin nội bộ cho biết, các dấu hiệu viêm ở đầu gối của Mbappe thực tế đã được nhận diện, nhưng cầu thủ này vẫn được phép tiếp tục thi đấu. Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến sai sót trong quá trình kiểm tra y tế.

Thành tích của Mbappe trong mùa giải này (Ảnh: The Sun).

Sau quãng thời gian nghỉ thi đấu, Mbappe đã trở lại trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Man City trên sân Etihad tại Champions League. Kết quả này giúp đại diện La Liga giành chiến thắng chung cuộc 5-1 để tiến vào tứ kết.

Hiện tại, Mbappe đã hội quân cùng đội tuyển Pháp để chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế, lần lượt gặp Brazil và Colombia tại Mỹ.

Bất chấp những ảnh hưởng từ chấn thương, Mbappe vẫn duy trì phong độ ấn tượng ở đấu trường quốc nội với 23 bàn thắng sau 24 lần ra sân tại La Liga, nhiều hơn 5 bàn so với đồng đội Vinicius Junior trong cuộc đua Vua phá lưới.

Không chỉ vậy, anh còn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League với 13 pha lập công, bỏ xa hai cầu thủ người Anh là Anthony Gordon và Harry Kane khoảng cách 3 bàn.