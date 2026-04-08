Siêu máy tính dự đoán kết quả trận PSG gặp Liverpool

Cuộc đọ sức giữa PSG và Liverpool đang nhận được sự chú ý đặc biệt. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu cân bằng và hứa hẹn chứa đựng nhiều bất ngờ.

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, PSG được đánh giá cao hơn trong trận đấu này. Tỷ lệ thắng của đội bóng nhà giàu nước Pháp là 53,2%. Cơ hội thắng của Liverpool là 24,3%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 22,5%.

Màn đọ sức giữa PSG và Liverpool hứa hẹn vô cùng hấp dẫn (Ảnh: Getty).

Ở vòng 1/8, PSG vừa đánh bại đội bóng khác của nước Anh là Chelsea với tổng tỷ số 8-2 sau hai lượt trận. Ở trận lượt đi trên sân Stamford Bridge, PSG đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Sau đó, đoàn quân của HLV Luis Enrique tiếp tục thắng 5-2 trên sân Công viên các Hoàng tử.

Liverpool gặp khó khăn hơn trong chặng đường vào tứ kết. Họ đã thất bại với tỷ số 0-1 trên sân của Galatasaray ở lượt đi nhưng đã thắng lại 4-1 trong cuộc tái đấu trên sân nhà Anfield.

Đáng chú ý, ở mùa giải trước, PSG đã loại Liverpool (đứng đầu ở giai đoạn vòng bảng) sau loạt sút luân lưu. Liverpool đã thắng 1-0 trên sân Công viên các Hoàng tử ở lượt đi nhưng thua ngược 0-1 tại sân nhà Anfield. Chiến thắng này là bước ngoặt, mở ra con đường tới chức vô địch của đội bóng nước Pháp.

PSG bất bại trong 6 trận gần nhất tại Champions League gặp các đội bóng Anh (thắng 5, hòa 1). Ở Champions League mùa giải này, họ đã thắng 5-3 trước Tottenham và hòa 1-1 trước Newcastle ở vòng bảng.

PSG đã bước vào vòng tứ kết Champions League mùa thứ ba liên tiếp, bằng với số lần mà đội bóng thủ đô Paris lọt vào tứ kết trong 8 mùa giải trước đó tại giải đấu này.

Tuy nhiên, họ cần phải vượt qua cái dớp “không dễ chịu”. Các đội vô địch Champions League đã bị loại khỏi vòng tứ kết trong 4/5 mùa giải gần đây. Chỉ có Real Madrid ở mùa giải 2022/23 là thoát khỏi cái dớp này khi đánh bại Chelsea để lọt vào bán kết.

PSG tự tin phá dớp khi họ bất bại trong 7 trận đấu gần nhất ở vòng loại trực tiếp Champions League (thắng 6, hòa 1). Nếu giành chiến thắng trước Liverpool, PSG sẽ san bằng kỷ lục đội bóng Pháp bất bại dài nhất ở vòng knock-out Champions League. Trước đó, Lyon từng có 8 trận bất bại liên tiếp từ năm 2004 đến năm 2006.

Opta dự đoán kết quả trận đấu giữa PSG và Liverpool (Ảnh: Opta).

Trong khi đó, Liverpool đang gặp khó khăn. Họ chỉ thắng được 2 trận (1 hòa, 4 thua) kể từ đầu tháng 3. The Kop đã thua hai trận gần nhất (Brighton, Man City). Có thể thấy, nhà vô địch Ngoại hạng Anh không có sự chuẩn bị tốt trước trận đấu này.

Liverpool đã thua 15 trận trên mọi đấu trường mùa này. Đây là mùa giải họ trải qua nhiều trận thua nhất kể từ mùa 2014-15, khi thua 18 trận dưới thời Brendan Rodgers.

Đây hứa hẹn sẽ là trận đôi công hấp dẫn. Tính tới trước vòng tứ kết, PSG (90 cú) và Liverpool (85 cú) là hai đội có nhiều cú sút trúng đích nhất tại Champions League mùa này. Mặc dù PSG đã ghi được 34 bàn thắng với chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) trung bình là 25,2 (+8,8), Liverpool chỉ ghi được 24 bàn với chỉ số xG trung bình là 27,7 (-3,7).

Thống kê đối đầu PSG vs Liverpool

PSG và Liverpool đã gặp nhau 6 trận đấu ở các giải đấu châu Âu trong quá khứ. Mỗi đội thắng 3 trận.

Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội là ở vòng 1/8 Champions League mùa trước. Khi ấy, mỗi đội giành chiến thắng 1-0 trên sân đối phương. PSG giành vé đi tiếp nhờ đánh bại đối thủ ở loạt sút luân lưu.

Thông tin lực lượng PSG vs Liverpool

PSG bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của 4 cầu thủ là Senny Mayulu, Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou, Bradley Barcola vì chấn thương.

Liverpool cũng vắng hàng loạt cầu thủ là Alisson Becker, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic, Wataru Endo vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến PSG vs Liverpool

PSG : Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele.

Liverpool : Giorgi Mamardashvili, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Hugo Ekitike.

Dự đoán tỷ số PSG 3-1 Liverpool