Siêu máy tính dự đoán bất ngờ về trận quyết đấu giữa Man Utd và Liverpool

Ở trận derby nước Anh diễn ra vào tối nay (21h30 ngày 3/5, giờ Việt Nam), siêu máy tính Opta đánh giá Man Utd cao hơn Liverpool một chút nhờ lợi thế sân nhà, với tỷ lệ chiến thắng 42,8% trong khi Liverpool chỉ có tỷ lệ 30,5%. Tỷ lệ hoà của trận cầu kinh điển này lên tới 26,7% khiến đây là trận đấu có khả năng hoà cao nhất vào cuối tuần này.

Man Utd được kỳ vọng sẽ đánh bại Liverpool nhờ lợi thế sân nhà cũng như đang có phong độ tốt dưới thời HLV Michael Carrick (Ảnh: Getty).

Những con số thống kê cũng đã nhấn mạnh mức độ căng thẳng của trận đấu này trong những năm gần đây. Mặc dù đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Michael Carrick đang nắm giữ lợi thế sít sao hơn Liverpool 3 điểm ở vị trí thứ ba, nhưng thành tích gần đây của họ trước "Lữ đoàn đỏ" lại cho thấy một bức tranh khác.

Theo đó, "Quỷ đỏ" chỉ giành được 3 chiến thắng trong 19 lần gặp đối thủ kình địch này gần nhất, hòa 9 và thua 7. Sự mất cân bằng đó càng làm tăng thêm sự hấp dẫn cho một trong những trận đấu được theo dõi sát sao nhất Premier League tuần này.

Tuy nhiên Man Utd đang có được sự tự tin cao độ khi đang có phong độ tốt dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick. Kể từ khi ngồi ghế "thuyền trưởng", chiến lược gia người Anh giúp đội chủ sân Old Trafford giành được nhiều điểm số hơn bất kỳ đội nào khác (29 điểm). Chiến thắng trước Brentford ở vòng đấu trước càng củng cố thêm sự tự tin của Man Utd ở trận derby nước Anh.

Trong khi đó Liverpool dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot, đang có phong độ ổn định nhưng kém thuyết phục hơn. 3 chiến thắng liên tiếp báo hiệu sự cải thiện, nhưng những khó khăn của họ khi đối đầu với các đối thủ mạnh vẫn là một mối lo ngại.

Họ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 12 trận đấu gần nhất gặp các đội bóng nằm trong top 3, cùng với 7 trận hòa và 4 trận thua. Chỉ riêng thống kê đó đã cho thấy rất nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi họ tại Old Trafford.

Dù vậy thành tích sân khách của Liverpool trong trận đấu này lại mang đến sự khích lệ. Họ đã thắng 3 trong 5 chuyến làm khách gần nhất đến sân của Man Utd, bằng tổng số chiến thắng trong 18 chuyến làm khách trước đó cộng lại.

Xét về lực lượng, Liverpool gặp tổn thất lớn khi tiền đạo Mohamed Salah nhiều khả năng sẽ không ra sân do gặp chấn thương. Chân sút người Ai Cập đã ghi tới 7 bàn trong các chuyến làm khách trên sân Old Trafford, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử Premier League.

Nhiều chuyên gia bóng đá và người hâm mộ tin rằng Man Utd sẽ giành chiến thắng trước Liverpool. "Thực tế thì Man Utd đã có những chiến thắng lớn ở giai đoạn gần đây. Còn với Liverpool, đội bóng này chơi trên sân khách chưa bao giờ mang lại cảm giác an tâm trong mùa giải năm nay. Man Utd đang đứng trước cơ hội lớn để giành 3 điểm”, Mark Hughton của kênh Sky Sport nhận định.