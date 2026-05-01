Xuất hiện tên tuổi bất ngờ cạnh tranh với HLV Carrick dẫn dắt Man Utd

HLV Andoni Iraola nhiều khả năng sẽ rời khỏi CLB Bournemouth sau mùa giải này, kết thúc ba năm thành công ở đội bóng này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang được xem là ứng cử viên sáng giá dẫn dắt Man Utd.

HLV Andoni Iraola được cho là sẽ cạnh tranh dẫn dắt Man Utd cùng với Carrick (Ảnh: Getty).

Mặc dù HLV Carrick đang gây ấn tượng mạnh ở Man Utd và đứng trước khả năng giúp CLB trở lại đấu trường Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 2023-2024 nhưng chiến lược gia người Anh vẫn chưa nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo đội bóng.

Theo tờ Telegraph, ban lãnh đạo của Man Utd rất ấn tượng với tài năng của HLV Andoni Iraola. Chiến lược gia sinh năm 1982 đã thổi hồn lối chơi tấn công mạnh mẽ vào Bournemouth trong những năm qua.

Ở mùa giải trước, HLV Andoni Iraola đã giúp Bournemouth cán đích ở vị trí thứ 9 ở giải Ngoại hạng Anh, cao nhất lịch sử CLB. Còn ở mùa giải này, Bournemouth đứng trước cơ hội lớn giành vé tham dự cúp châu Âu khi đang xếp thứ 7.

Thực tế, ban lãnh đạo Man Utd vẫn đang cân nhắc với trường hợp của HLV Carrick. Họ lo sợ sẽ đi vào vết xe đổ giống như HLV Ole Gunnar Solskjaer. HLV người Na Uy từng thành công trong giai đoạn tạm quyền nhưng không thể giúp Man Utd duy trì sự ổn định sau khi được trao bản hợp đồng dài hạn.

HLV Carrick vẫn chưa nhận được niềm tin từ ban lãnh đạo Man Utd (Ảnh: Getty).

Ngoài Man Utd, hai CLB Crystal Palace và Chelsea cũng đang bày tỏ sự quan tâm tới HLV Andoni Iraola. Crystal Palace muốn tìm người thay thế HLV Oliver Glasner, còn Chelsea cũng chưa có HLV mới sau khi vừa sa thải HLV Liam Rosenior.

Chelsea đang tạm thời được dẫn dắt bởi HLV đội trẻ là Callum McFarlane. Mới đây, ông vừa giúp The Blues giành quyền tham dự trận chung kết FA Cup sau chiến thắng trước Leeds.

Ở thời điểm này, HLV Andoni Iraola được cho là “thận trọng” trong việc quyết định tương lai của mình. Ông sẽ chờ đến cuối mùa giải, trước khi xem xét những lời đề nghị.