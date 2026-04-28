Man Utd đánh bại Brentford, chạm một tay vào vé dự Champions League

Man Utd đã tiến một bước dài tới tấm vé dự Champions League mùa tới sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Brentford tại Old Trafford vào rạng sáng 28/4. Đây là thất bại thứ 5 liên tiếp của "Bầy ong" trên sân nhà của "Quỷ đỏ" tại Ngoại hạng Anh.

Trận đấu khởi đầu đầy sôi động khi Man Utd liên tiếp tổ chức những pha tấn công áp đảo. Ngay phút thứ 2, Kobbie Mainoo đi bóng khéo léo rồi kiến tạo cho Amad Diallo dứt điểm trong thế khung thành rộng mở, nhưng Sepp van den Berg kịp thời phá bóng giải nguy. Ít phút sau, Caoimhin Kelleher phải trổ tài cứu thua trước cú đánh đầu uy lực của Harry Maguire.

Trước sức ép lớn từ đội chủ nhà, Brentford của HLV Keith Andrews đã không thể đứng vững. Phút thứ 11, Casemiro mở tỷ số sau pha đánh đầu trả ngược của Maguire từ quả tạt của Bruno Fernandes. Đây là bàn thắng thứ 9 của tiền vệ người Brazil tại Ngoại hạng Anh mùa này, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh.

Casemiro ghi bàn mở tỷ số cho Man Utd (Ảnh: Getty).

Brentford có cơ hội đáp trả nhanh chóng nhưng Igor Thiago lại bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn trước giờ nghỉ. Trong khi đó, Senne Lammens phải phản xạ xuất sắc để ngăn một pha phản lưới nhà của Ayden Heaven. Man Utd cũng bị từ chối một bàn thắng của Amad vì lỗi việt vị, trước khi Benjamin Sesko nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ngay trước giờ nghỉ với cú cứa lòng đẹp mắt từ đường kiến tạo của Fernandes.

Sang hiệp hai, Fernandes tiếp tục điều tiết lối chơi và chỉ còn cách kỷ lục kiến tạo trong một mùa tại Ngoại hạng Anh của Thierry Henry và Kevin De Bruyne đúng một lần dọn cỗ. Tuy nhiên, Brentford mới là đội tạo ra nhiều sức ép hơn. Thiago tiếp tục vô duyên trước khung thành. Dango Ouattara sút trúng khung gỗ ở cự ly gần, trước khi Maguire dũng cảm cản phá cú đá bồi của anh.

Tưởng chừng Brentford sẽ không thể ghi bàn thì bất ngờ xảy ra ở phút thứ 87, Mathias Jensen rút ngắn tỷ số xuống 1-2 bằng cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Đây là bàn thắng thứ 5 trong sự nghiệp của Jensen vào lưới "Quỷ đỏ", đồng thời giúp đội khách sống lại hy vọng có điểm tại Old Trafford.

Mason Mount tranh bóng với cầu thủ Brentford (Ảnh: Getty).

Những phút cuối diễn ra đầy căng thẳng, nhưng Man Utd vẫn đứng vững để giành chiến thắng quan trọng. "Quỷ đỏ" đã ghi bàn trong 22 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và đứng trước cơ hội lớn giành vé dự Champions League khi họ đang hơn đội xếp thứ 6 Brighton 11 điểm và đội xếp thứ 7 Bournemouth 12 điểm.

Thầy trò HLV Carrick có thể sớm đoạt vé dự Champions League nếu Brighton và Bournemouth không thắng ở vòng 35. Ngay cả khi các đội bóng này giành chiến thắng, Man Utd vẫn đoạt vé sớm nếu đánh bại Liverpool tại Old Trafford. Về phía Brentford, chuỗi trận không thắng đã kéo dài từ tháng 2, nhưng họ vẫn chỉ kém vị trí thứ 6 hai điểm và cơ hội dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử vẫn còn nguyên.