"Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với đội tuyển quốc gia, màu Đỏ thân yêu và thú vị của chúng ta", trung vệ Sergio Ramos xác nhận với người hâm mộ quyết định chia tay đội tuyển Tây Ban Nha bằng một thông báo dài 334 chữ trên Instagram cá nhân tối 23/2 (giờ Việt Nam).

Trung vệ Sergio Ramos tuyên bố chia tay đội tuyển Tây Ban Nha sau 180 lần ra sân (Ảnh: Getty).

"Sáng nay, tôi nhận được một cuộc gọi từ huấn luyện viên hiện tại, người nói rằng tôi không nằm trong kế hoạch và ông ấy sẽ không tin tưởng vào tôi, bất kể tôi có thể thể hiện ở trình độ nào hay tôi tiếp tục sự nghiệp thể thao của mình như thế nào.

Tôi vô cùng tiếc nuối khi kết thúc một hành trình mà tôi hy vọng sẽ dài hơn và nó sẽ kết thúc với hương vị ngọt ngào hơn sau tất cả những thành công mà tôi đã đạt được ở đội tuyển quốc gia.

Tôi khiêm tốn tin rằng hành trình này kết thúc là do quyết định của một cá nhân hoặc do màn trình diễn của tôi kém cỏi ở đội tuyển, chứ không phải do tuổi tác hay những lý do khác mà họ đã nói.

Vì trẻ hay kém trẻ không phải là đức tính hay khuyết điểm, đó chỉ là đặc điểm nhất thời, không nhất thiết liên quan đến phong độ hay khả năng. Tôi ngưỡng mộ và ghen tị với những Modric, Messi, Pepe... Họ thuộc về truyền thống, giá trị, chế độ trọng dụng nhân tài và công bằng trong bóng đá.

Thật không may, mọi chuyện sẽ không như vậy với tôi, bởi bóng đá không phải lúc nào cũng công bằng và bóng đá không bao giờ chỉ là bóng đá", nguyên văn thông báo của Sergio Ramos gửi tới người hâm mộ.

Sergio Ramos góp công lớn trong lần Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 (Ảnh: EPA).

Ramos giữ kỷ lục khoác áo tuyển Tây Ban Nha nhiều nhất mọi thời đại với 180 lần ra sân. Ngoài ra, anh còn là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 9 trong lịch sử đội tuyển (23 bàn), bất chấp việc chơi ở vị trí trung vệ.

Ramos ra mắt "La Roja" năm 2008 khi mới 18 tuổi vào tháng 3 năm 2005 trong trận giao hữu thắng Trung Quốc 3-0, giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển quốc gia này trong 55 năm.

Anh đóng vai trò quan trọng trong 4 năm thống trị bóng đá quốc tế của Tây Ban Nha khi họ vô địch Euro 2008. Tiếp theo đó là chức vô địch World Cup 2010 và bảo vệ thành công chức vô địch ở Euro 2012.

Ramos không dự World Cup 2022 do bị HLV Luis Enrique làm ngơ. Sau mùa giải đầu tiên thường xuyên ngồi ngoài vì chấn thương, ngôi sao PSG đang duy trì phong độ tốt ở sân Parc des Princes. Do đó, Ramos hy vọng tình thế ở ĐTQG sẽ thay đổi sau khi De La Fuente thay thế Enrique ngồi ghế nóng.

Tuy nhiên, cánh cửa trở lại của Ramos sớm đóng và anh buộc phải chấp nhận: "Tôi chia sẻ nỗi buồn này với các bạn nhưng với tư thế ngẩng cao đầu, biết ơn vì tất cả những năm tháng qua và sự ủng hộ của các bạn. Tôi rời đi với những kỷ niệm khó quên. Xin chân thành cảm ơn tất cả".