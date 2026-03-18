Senegal bị tước chức vô địch châu Phi theo kịch bản hiếm thấy

Hồi tháng 1 năm nay, Senegal đã xuất sắc đánh bại Morocco với tỷ số 1-0 theo kịch bản không tưởng để giành chức vô địch châu Phi (CAN) 2025. Thế nhưng, đêm qua, họ bất ngờ bị tước đi danh hiệu này.

Hội đồng Kháng cáo của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) kết luận Senegal đã bị xử thua do bỏ vào phòng thay đồ để phản đối quyết định thổi phạt đền muộn dành cho Morocco. Đó là hành vi bị mô tả là “đáng xấu hổ”.

Sau khi Senegal trở lại sân, Brahim Diaz đã thực hiện cú sút phạt đền kiểu “Panenka” và bị thủ môn Edouard Mendy dễ dàng bắt gọn. Senegal sau đó giành chiến thắng 1-0 trong hiệp phụ. Tuy nhiên, với phán quyết mới, kết quả trận đấu được điều chỉnh thành chiến thắng 3-0 cho Morocco, qua đó giúp đội bóng Bắc Phi lần đầu đăng quang CAN kể từ năm 1976.

Theo điều lệ giải, nếu một đội “từ chối thi đấu hoặc rời sân trước khi trận đấu kết thúc mà không có sự cho phép của trọng tài”, đội đó sẽ bị xử thua và đối thủ được xử thắng 3-0, căn cứ theo Điều 82 và 84.

CAF xác nhận đã áp dụng đúng quy định khi tuyên bố Senegal “vi phạm Điều 82 của Quy chế AFCON” và “theo Điều 84, đội tuyển Senegal bị xử thua trận”.

Trận chung kết diễn ra tại Rabat đã rơi vào hỗn loạn trong thời gian bù giờ khi chủ nhà Morocco được hưởng phạt đền sau khi trọng tài người Congo Jean-Jacques Ndala tham khảo VAR, xác định Diaz bị phạm lỗi trong vòng cấm bởi El Hadji Malick Diouf.

Trước đó không lâu, Senegal đã bị từ chối một bàn thắng vì lỗi được cho là không rõ ràng đối với đội trưởng Morocco Achraf Hakimi, khiến các cầu thủ Senegal vô cùng tức giận. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Pape Thiaw, phần lớn đội bóng đã rời sân, gây ra quãng gián đoạn kéo dài 14 phút.

Ngôi sao Sadio Mane ban đầu vẫn đứng ngoài đường biên, trước khi đi gọi các đồng đội trở lại thi đấu sau thời gian dài trì hoãn. Tuy nhiên, trọng tài Ndala được cho là đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu.

Ở phút bù giờ thứ 24, Diaz thực hiện quả phạt đền nhưng cú sút “Panenka” tệ hại của anh đã trở thành cơ hội dễ dàng cho Mendy cản phá, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Trong hiệp phụ, Pape Sarr ghi bàn thắng quyết định ở phút 94 bằng một cú sút xa đẹp mắt, tưởng chừng mang về chức vô địch cho Senegal sau 50 năm chờ đợi của Morocco.

Sau trận, HLV Pape Thiaw bị treo quyền chỉ đạo, dù án phạt chỉ áp dụng cho các trận vòng loại CAN tiếp theo, diễn ra sau World Cup vào tháng 6.

Phản hồi sau khi đội nhà nhận chức vô địch CAN 2025, Liên đoàn bóng đá Morocco nhấn mạnh: “Chúng tôi không phủ nhận nỗ lực chuyên môn của các đội tham dự, mà chỉ yêu cầu áp dụng đúng quy định của giải đấu.

Liên đoàn tái khẳng định cam kết tôn trọng luật lệ, đảm bảo tính minh bạch trong thi đấu và duy trì sự ổn định của các giải đấu châu Phi. Đồng thời, chúng tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao tất cả các đội tuyển đã góp mặt tại kỳ CAN 2025, một dấu mốc quan trọng của bóng đá châu Phi. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra sau khi các cơ quan điều hành họp bàn".