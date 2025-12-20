Mãn nhãn hình ảnh thi đấu giành 3 HCV của đấu kiếm Việt Nam ở SEA Games 33

Tại SEA Games 33 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tham dự với 29 thành viên, trong đó có 24 vận động viên, tham gia thi đấu ở 12 nội dung đồng đội, cá nhân của nam và nữ

Các nội dung thi đấu diễn ra lần lượt và cuốn chiếu từ vòng loại đến chung kết trong 4 ngày, từ ngày 16 đến ngày 19/12 tại điểm thi đấu thuộc khu Island Shopping Mall (Bangkok, Thái Lan).

Trước Đại hội Thể thao Đông Nam Á, toàn đội đã tập huấn tại Hàn Quốc để nâng cao trình độ và đặt mục tiêu giành thành tích 3 HCV tại SEA Games lần này.

Với tinh thần thi đấu quyết tâm cùng sự động viên, cổ vũ của BHL và các thành viên đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cùng người hâm mộ, các kiếm thủ nữ của Việt Nam không giành được thành tích khả quan như mong đợi và chỉ dừng bước ở bán kết, thành tích cao nhất là tấm HCĐ.

Ở các nội dung thi đấu thế mạnh, các nam kiếm thủ Việt Nam thi đấu xuất sắc và lọt vào 4 trận chung kết ở các nội dung đồng đội và cá nhân.

Ngày 17/12, ở nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nam, VĐV Nguyễn Phước Đến bước vào thi đấu trận chung kết với VĐV người Philippines.

Lội ngược dòng với 4 điểm liên tiếp, Phước Đến san bằng tỉ số 14-14 sau 3 hiệp thi đấu, hai VĐV bước vào thi đấu hiệp phụ (kéo dài 1 phút).

VĐV người Philippines bị trọng tài từ chối điểm số 15 do kiếm của Phước Đến bị lỗi tín hiệu. ngay sau khi thay kiếm, Phước Đến tấn công nhanh và bất ngờ ghi điểm "vàng" mang lại tấm HCV kiếm 3 cạnh nam cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của bản thân tại SEA Games.

Ở nội dung kiếm chém cá nhân nam, VĐV Nguyễn Xuân Lợi là niềm kỳ vọng của đấu kiếm Việt Nam thi đấu trận bán kết cùng VĐV người Philippines.

Giành chiến thắng thuyết phục với điểm số cách biệt, Xuân Lợi bước vào trận chung kết kiếm chém cá nhân nam.

Trận chung kết kiếm chém cá nhân nam là cuộc tranh tài nội bộ của đấu kiếm Việt Nam khi cùng lúc cả Nguyễn Xuân Lợi và Nguyễn Văn Quyết đều vượt qua đối thủ các nước ở trận bán kết.

Xuân Lợi giành chiến thắng 15-10 trước người đồng đội Văn Quyết, cả 2 cùng bước lên bục vinh quang nhận tấm HCV và HCB SEA Games 33.

Chiều 19/12, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tranh tài ở trận chung kết cuối cùng ở nội dung đồng đội nam kiếm chém. Với phong độ xuất sắc, các kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Phan Ánh Dương xuất sắc đánh bại đội Malaysia với tỷ số 45-27 để giành HCV thứ 3 cho đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 33.

Nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nam, các kiếm thủ Việt Nam chỉ giành tấm HCB.

Đội tuyển đấu kiếm Singapore (giáp mũ đỏ) tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 Đông Nam Á với 8 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ. Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam xếp thứ hai tại SEA Games 33 với 3 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ.

Các thể loại thi đấu kiếm chính trong thể thao đối kháng (Fencing - đấu kiếm) bao gồm: Kiếm liễu (Foil), kiếm chém (Sabre) và kiếm 3 cạnh (Épée).

Mỗi loại hình thi đấu có vũ khí, luật tính điểm và mục tiêu tấn công khác nhau, tập trung vào kỹ thuật đâm, chém và chiến thuật trên sân đấu tính điểm điện tử.

Đấu kiếm là một trong số các môn thể thao Olympic được yêu thích nhất tại các kỳ đại hội thể thao trên thế giới bởi tốc độ trong thi đấu cực nhanh, khả năng linh hoạt của VĐV, yếu tố bất ngờ và đặc biệt là ánh sáng tập trung (spot light) tạo hình ngôn ngữ cơ thể cực kỳ đẹp mắt.