Roger Federer hé lộ khả năng tái đấu Rafael Nadal

Mặc dù sự cạnh tranh mới giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang thu hút sự chú ý, nhưng đối với nhiều người, cuộc đối đầu giữa Federer và Nadal vẫn là đỉnh cao của quần vợt. Vì vậy, thông tin về việc hai biểu tượng này có thể trở lại thi đấu đã khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Khi được hỏi liệu anh có sẵn sàng dẫn dắt một tour đấu mới quy tụ các huyền thoại quần vợt hay không, Federer đã không ngần ngại trả lời: "Sao lại không chứ? Tôi rất thích Rafa. Tôi đã chơi quần vợt 4 tiếng ở San Francisco và một tiếng rưỡi ở Los Angeles. Tôi chơi rất nhiều, tôi đang cố gắng giữ gìn vóc dáng".

Anh tiếp tục chia sẻ: "Tôi biết Rafa sẵn sàng chơi thêm một chút quần vợt nữa. Nghe có vẻ tệ, quần vợt dành cho người cao tuổi. Có lẽ chúng ta có thể tạo ra một tour đấu, mang tên "Fedal"".

Federer và Nadal có mối quan hệ thân thiết dù cả hai từng là đối thủ của nhau (Ảnh: Getty).

Federer cũng nhắc lại mục đích của Laver Cup, giải đấu mà anh là người khởi xướng, nhằm tôn vinh các huyền thoại. Anh tin rằng một tour đấu dành cho các cựu vô địch sẽ thu hút đông đảo khán giả: "Có rất nhiều người muốn xem các nhà vô địch quần vợt trước đây thi đấu, vì vậy tôi chắc chắn có thể xem xét điều đó".

Trước đó, Federer đã chia sẻ về cuộc sống sau khi giải nghệ vào năm 2022, sau trận đấu đôi đầy cảm xúc với Nadal tại Laver Cup ở London. Anh thừa nhận mình cần thời gian để thích nghi với cuộc sống mới, nhưng hiện tại đã cảm thấy kiểm soát được lịch trình của mình hơn.

"Tôi thực sự không có bất kỳ kế hoạch nào vì tôi luôn cố gắng trở lại nhưng rồi đột nhiên tôi nhận ra điều tôi mong muốn là dừng lại. Và rồi tôi nghĩ: "Được rồi, mọi chuyện đã qua, giờ thì sao?". Tôi nghĩ bây giờ tôi cảm thấy mình kiểm soát được lịch trình của mình nhiều hơn trước đây, tôi có một chút dư chấn sau khi vừa giải nghệ, nên nhìn chung mọi thứ đều khá tốt", Federer chia sẻ với ATP.

Federer cũng tiết lộ về chế độ tập luyện và ăn uống để giữ gìn vóc dáng: "Tôi đang cố gắng đến phòng tập bốn lần một tuần và tôi không thể tin mình thực sự làm được điều đó. Tôi xây dựng một phòng tập tại nhà vào tuần sau giải Laver Cup ở London, nên cuối cùng tôi cũng có một phòng tập".

"Hơi kỳ lạ một chút khi tôi đã giải nghệ, vì vậy bây giờ tôi phải sử dụng phòng tập, vì vậy tôi làm tốt điều đó, và tôi không chơi quần vợt nhiều nữa nên tôi phải cẩn thận hơn một chút với những gì tôi ăn và đồ ăn. Tôi vẫn muốn tham gia một số trận đấu giao hữu trong tương lai nên tôi muốn giữ dáng và cố gắng trông đẹp hơn một chút", Federer nói thêm.