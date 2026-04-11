Real Madrid bất lực trong cuộc đua vô địch La Liga với Barcelona

Sau hai thất bại liên tiếp trước Mallorca và Bayern Munich, Real Madrid tiếp đón Girona với áp lực lớn. HLV Arbeloa kỳ vọng các tiền đạo Brahim Diaz, Vinicius, Mbappe sẽ tìm được cảm giác ghi bàn.

Tuy nhiên, Real Madrid lại thi đấu quá nhạt nhòa, các tình huống phối hợp của họ bị đối thủ bắt bài dễ dàng. Hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt, với điểm nhấn hiếm hoi là cú sút xa của Federico Valverde buộc thủ môn Paulo Gazzaniga phải cứu thua.

Bước ngoặt đến ở đầu hiệp hai khi Valverde mở tỷ số bằng một siêu phẩm từ khoảng cách 25m ở phút 51. Cú sút đầy uy lực của tiền vệ người Uruguay khiến Gazzaniga không có cơ hội cản phá, giúp Real Madrid dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 62, Thomas Lemar xử lý khéo léo trước khi tung cú sút không thể cản phá vào góc xa, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Girona.

Những phút còn lại chứng kiến thế trận áp đảo của Real Madrid, nhưng họ lại thiếu đi sự chính xác trong dứt điểm. Cơ hội rõ ràng nhất đến ở phút 86 khi Kylian Mbappe có pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Gazzaniga đã cứu thua cho Girona.

Ở phút 89, Kylian Mbappe xâm nhập vòng cấm và vượt qua Victor Reis, trước khi bị đối phương tác động vào mặt khiến anh ngã xuống, chảy máu ở vùng mặt. Tuy nhiên, trọng tài chính Alberola Rojas cho rằng tình huống này không đủ để thổi phạt đền.

Quyết định này cũng được tổ VAR do trọng tài Trujillo Suarez phụ trách giữ nguyên. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 trong sự thất vọng của thầy trò HLV Arbeloa. Real Madrid vẫn đứng thứ hai La Liga với 70 điểm, kém Barcelona 6 điểm. CLB xứ Catalonia sẽ nâng cách biệt lên 9 điểm nếu thắng Espanyol vào đêm nay.

Với tình thế hiện tại, Real Madrid gần như còn rất ít cơ hội vô địch La Liga. Bên cạnh đó, "Kền kền trắng" không có được tâm lý thuận lợi trước màn so tài với Bayern Munich ở tứ kết lượt về Champions League vào giữa tuần sau.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Militao (Huijsen 64'), Asencio, Fran Garcia (Ferland Mendy 79'), Camavinga (Tchouameni 79'), Valverde, Bellingham (Guler 64'), Brahim Diaz (Gonzalo Garcia 84'), Vinicius, Mbappe.

Bàn thắng: Valverde (51').

Girona: Gazzaniga, Arnau Martinez, Vitor Reis, Frances, Alex Moreno, Lemar (Rincon 70'), Witsel, Martin (Bertran 84'), Tsygankov, Ounahi (Bryan Gil 70'), Echeverri (Abel Ruiz 64' - Stuani 84').

Bàn thắng: Lemar (62').