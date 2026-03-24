Jurgen Kloop phủ nhận dẫn dắt Real Madrid, chuẩn bị trở lại Liverpool

"Tất cả những tin tức đang được đưa ra đều hoàn toàn vô nghĩa", HLV Jurgen Klopp trả lời câu hỏi của các phóng viên về tin đồn sẽ trở thành HLV tiếp theo của Real Madrid trong buổi họp báo mà ông sẽ đảm nhận vai trò bình luận viên cho kênh truyền hình Magenta TV của Đức tại World Cup mùa hè này.

Jurgen Klopp quyết định nghỉ ngơi kể từ khi chia tay Liverpool vào năm 2024 và vẫn để ngỏ khả năng trở lại nghiệp huấn luyện trong tương lai. Ông đang giữ chức vụ Trưởng bộ phận Bóng đá Toàn cầu tại Red Bull từ đầu năm 2025, hợp tác với các CLB như RB Leipzig, RB Salzburg và New York Red Bulls để tư vấn về các vấn đề bóng đá.

Chiến lược gia người Đức từng tuyên bố sẽ không bao giờ làm HLV nữa, nhưng khi được hỏi về khả năng thay thế Alvaro Arbeloa tại sân Bernabeu, ông đã đáp trả gay gắt.

"Thật tốt khi chúng ta nhắc tới chuyện này. Khi nào thì một câu chuyện được coi là một câu chuyện? Khi ai đó lấy một tờ giấy và viết gì đó lên đó? Hay khi nó thực sự có ý nghĩa?

Tình huống phải như thế nào mới đúng? Phải là Real Madrid gọi cho tôi và nói: 'Florentino Perez đang gọi! Jurgen, mọi chuyện thế nào rồi?' Hay chỉ cần OE24 (một hãng truyền thông Áo), không biết đó là AI hay do người viết, viết vài điều nhảm nhí là đủ? Điều đó làm tôi khó chịu.

Bạn cần phải thể hiện một chút tư duy trong chuyện này. Tất cả chỉ là chuyện vớ vẩn thôi", HLV Jurgen Klopp bực tức bày tỏ.

Cựu HLV Liverpool cũng tiết lộ Real Madrid chưa từng gọi điện cho ông một lần nào. "Họ chưa từng gọi cho tôi một lần, dù chỉ một lần trong đời. Tôi cũng sẽ đảm nhiệm vị trí HLV tại Atletico Madrid, tốt nhất là cùng lúc. Xin lỗi Madrid, các bạn phải gọi điện trước nhé", nhà cầm quân người Đức nói một cách mỉa mai.

HLV Jurgen Klopp thừa nhận ông chưa có kế hoạch trở lại nghiệp huấn luyện trong tương lai gần, nhưng ông sẽ sớm trở lại băng ghế chỉ đạo tại sân Anfield. Theo đó nhà cầm quân 59 tuổi sẽ làm trợ lý cho huyền thoại Liverpool, Sir Kenny Dalglish, trong trận đấu giao hữu giữa các huyền thoại của "Lữ đoàn đỏ" và Borussia Dortmund.

Jurgen Klopp đã có 9 năm làm HLV của Liverpool, giành được 8 danh hiệu, bao gồm cả chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Trước đó, ông cũng đã có 7 năm dẫn dắt Borussia Dortmund, giành được hai chức vô địch Bundesliga cùng đội bóng này.