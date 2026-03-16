Raphinha lập hat-trick, Barcelona vững vàng ở ngôi đầu bảng La Liga

Tiếp đón Sevilla trên sân nhà Nou Camp, Barcelona đặt mục tiêu chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng La Liga. HLV Hansi Flick quyết định để Lamine Yamal ngồi trên ghế dự bị, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Olmo, Raphinha, Roony, Lewandowski.

Raphinha tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Sevilla (Ảnh: Getty).

Ngay phút thứ 9, Joao Cancelo mang về quả penalty và Raphinha đã đưa Barcelona dẫn trước với cú sút Panenka trên chấm 11m. Tình thế của Sevilla càng thêm khó khăn khi sau đó đến lượt Carmona có pha để bóng chạm tay trong vòng cấm và Raphinha hoàn tất cú đúp trên chấm 11m.

Đoàn quân HLV Hansi Flick thi đấu tự tin sau khi dẫn trước 2 bàn và đến phút 38, Dani Olmo nâng tỷ số lên 3-0, Bernal có pha căng ngang đẹp mắt để ngôi sao người Brazil ghi bàn.

Sevilla kịp rút ngắn tỷ số 1-3 ở phút 45+3 sau pha vô lê chéo góc của Oso. Tuy vậy, Sevilla không có cơ hội để lội ngược dòng khi bước sang hiệp 2, Barcelona tiếp tục tấn công đầy mạnh mẽ.

Raphinha hoàn tất cú hat-trick ở phút 51 sau đường kiến tạo của Fermin Lopez và đến phút 60, Cancelo đột phá từ phần sân nhà trước khi dứt điểm quyết đoán, giúp CLB xứ Catalonia dẫn 5-1.

Barcelona áp đảo toàn diện trước Sevilla (Ảnh: Getty).

Những nỗ lực của Sevilla chỉ giúp họ ghi thêm một bàn nhờ công của Sow ở phút 90+2. Chung cuộc, Barcelona vượt qua Sevilla 5-2 và có được sự tự tin trong cuộc tái đấu Newcastle ở UEFA Champions League tuần này.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Hansi Flick tiếp tục dẫn đầu La Liga với 70 điểm, tái lập cách biệt 4 điểm với đội nhì bảng Real Madrid trên bảng xếp hạng, tạo lợi thế lớn trước 10 vòng đấu còn lại.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Xavi Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Olmo, Raphinha, Roony, Lewandowski.

Bàn thắng: Raphinha (9' pen, 21' pen, 51'), Olmo (38'), Cancelo (60')

Sevilla: Vlachodimos, Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo, Juanlu Sanchez, Agoume, Sow, Alexis Sanchez, Oso, Adams.

Bàn thắng: Oso (45'+3), Sow (90'+2).