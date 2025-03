Quang Vinh chính thức nhận Quốc tịch, mong được khoác áo đội tuyển Việt Nam

Tại buổi lễ, đại diện Sở Tư pháp TP Hà Nội đã đọc quyết định của Chủ tịch nước cho nhập Quốc tịch với Cao Pendant Quang Vinh và gửi lời chúc mừng tới cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội cũng như hy vọng Quang Vinh sẽ có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Cao Pendant Quang Vinh xúc động chia sẻ và tuyên thệ: "Hôm nay là ngày đặc biệt trong cuộc đời tôi - ngày chính thức trở thành công dân Việt Nam. Trái tim tôi tràn ngập niềm hạnh phúc và tự hào.

Tôi sinh ra ở Pháp nhưng dòng máu Việt trong tôi luôn thôi thúc tôi cống hiến cho bóng đá nước nhà. Tôi biết ơn CLB Công an Hà Nội - nơi cho tôi cơ hội cháy hết mình cùng tình yêu bóng đá mãnh liệt của người hâm mộ.

Quang Vinh chính thức trở thành công dân Việt Nam (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Tôi xin biết ơn Ngài Chủ tịch nước, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Sở Tư pháp và Công an TP Hà Nội đã tin tưởng, hỗ trợ tôi hoàn thiện thủ tục nhập Quốc tịch. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là lời hứa và trách nhiệm: Tôi sẽ dùng tất cả tài năng, nhiệt huyết để góp sức cho màu cờ sắc áo, để mỗi bàn thắng, từng đường chuyền đều thể hiện niềm tự hào dân tộc".

Có mặt chúc mừng Quang Vinh trong ngày đặc biệt này, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú bày tỏ: "Chúc mừng CLB Công an Hà Nội có thêm một cầu thủ Việt Nam trong đội hình. Thời gian tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi phong độ và sự phát triển của Quang Vinh cũng như tin tưởng Quang Vinh sẽ có nhiều đóng góp cho Bóng đá nước nhà".

Sau buổi Lễ, Quang Vinh sẽ cùng CLB Công an Hà Nội di chuyển tới Indonesia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á trước đối thủ PSM Makassar. Trận đấu sẽ diễn ra ngày 2/4 tới đây.

Nếu không có gì thay đổi, Quang Vinh sẽ được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào cuối tháng 5, chuẩn bị cho trận làm khách trên sân của Malaysiaở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Cao Quang Vinh sinh năm 1997, có mẹ là người Việt Nam, bố là người Pháp, từng khoác áo tuyển U16 và U18 của Pháp. Trước khi về Việt Nam đầu quân cho Công an Hà Nội từ đầu mùa giải 2024-2025, anh có 6 năm chơi cho Sochaux tại giải Ligue 2 (hạng hai Pháp), rồi chuyển sang Mỹ khoác áo New York Red Bulls trong 3 năm (2020 - 2022). Tại đội bóng ngành Công an, Quang Vinh ra sân 21 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 15/16 trận thi đấu ở V-League mùa này.