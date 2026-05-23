Quang Dương và Phúc Huỳnh chia đôi chức vô địch ở giải đấu tại Philippines

Trận chung kết giải đấu Pickleball Mindanao Open 2026 đã không thể diễn ra theo kịch bản dự kiến xuất phát từ những tranh cãi gay gắt liên quan đến thương hiệu bóng thi đấu chính thức.

Quang Dương vẫn được trao giải nhất dù bỏ trận thi đấu chung kết (Ảnh: PPA).

Sau khi loại hàng loạt tay vợt khác để tiến vào trận chung kết, Quang Dương và Phúc Huỳnh đã có những tranh cãi trước khi đối đầu. Lý do bởi cả hai tay vợt đều muốn sử dụng bóng thi đấu của hãng do mình đại diện trong trận chung kết. Dù trước đó cả hai không có ý kiến gì ở các trận vòng loại.

Trước thực tế không thể giải quyết, tay vợt gốc Việt Quang Dương đã thể hiện sự bức xúc rõ rệt. Anh đã quyết định rời sân, đi về phía khán đài và bỏ trận chung kết. Hành động này không chỉ gây xôn xao cho khán giả xem trực tiếp mà còn khiến không khí của giải đấu trở nên căng thẳng.

Lúc này, chức vô địch giải Pickleball Mindanao Open 2026 buộc phải trao cho Phúc Huỳnh, hạng ba thuộc về Nguyễn Hữu Hùng Anh. Vài giờ sau khi giải đấu kết thúc, ban tổ chức đã có thông báo trao đồng giải nhất cho cả Quang Dương và Phúc Huỳnh ở nội dung đơn nam.

Theo đại diện giải đấu, đây là giải pháp nhằm đảm bảo tính công bằng cũng như tôn trọng quyền lợi của các vận động viên và các nhà tài trợ liên quan. Quyết định mang tính "dĩ hòa vi quý" này đã nhanh chóng xoa dịu những căng thẳng từ phía vận động viên.

Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn và cảm xúc của người hâm mộ, đây được xem là một cái kết thiếu trọn vẹn. Trận đấu tranh chức vô địch không còn giữ được ý nghĩa vốn có khi không thể diễn ra trên sân đấu.

Hệ quả là tại bục trao huy chương, người hâm mộ chỉ thấy sự xuất hiện của tay vợt Phúc Huỳnh, trong khi Quang Dương vắng mặt một cách đầy khó hiểu. Sự cố này chắc chắn sẽ là bài học lớn cho công tác tổ chức tại các giải đấu pickleball trong tương lai.