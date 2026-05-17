Trương Vinh Hiển vô địch PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026

Đối thủ trong trận tranh cúp vàng chiều 17/5 của Trương Vinh Hiển là Nasa Hatakeyama, ngôi sao người Nhật Bản đã liên tục tạo nên bất ngờ từ vòng loại. Tuy nhiên, trước một Vinh Hiển quá hoàn hảo và lạnh lùng, hành trình kỳ diệu của Hatakeyama đã phải dừng lại một cách đầy bất lực.

Trương Vinh Hiển chính thức vô địch PPA Tour Asia nội dung đơn nam (Ảnh: PPA).

Hiểu rõ sự nguy hiểm từ lối đánh biến hóa của đối thủ, Trương Vinh Hiển chủ động tăng tốc ngay từ những loạt giao bóng đầu tiên của set 1. Những cú giao bóng xoáy sâu cùng các pha ép trái nặng tay của tay vợt Việt Nam khiến Hatakeyama hoàn toàn bị ngợp và liên tục đánh hỏng. Set đấu mở màn khép lại chóng vánh với tỷ số cách biệt 11-2.

Bước sang set 2, tay vợt Nhật Bản cố gắng thay đổi nhịp độ bằng những tình huống bỏ nhỏ hòng kéo lại hy vọng. Tuy nhiên, Vinh Hiển với đôi chân thanh thoát đã làm chủ hoàn toàn khu vực trung tâm.

Đại diện của Việt Nam bẻ gãy mọi ý đồ kháng cự của đối phương bằng những cú kết thúc dọc dây chuẩn xác, ấn định chiến thắng 11-3 trong set 2 và kích nổ niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ có mặt tại khán đài.

Để chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá này, Trương Vinh Hiển đã trải qua một giải đấu hoàn hảo khi không để thua bất kỳ một set đấu nào. Anh thắng nhẹ nhàng Leung 2-0 (11-3, 11-4) ở vòng 1/8. Sau đó giải mã thử thách khó chịu mang tên Hargreaves ở trận tứ kết.

Vào vòng bán kết, tay vợt số 1 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trước "ngựa ô" Nguyễn Hùng Anh với tỷ số 2-0 (11-5, 11-3) tại trận nội chiến Việt Nam. Ở trận chung kết, Vinh Hiển đè bẹp Nasa Hatakeyama 2-0 (11-2, 11-3) để chính thức đăng quang.

Chức vô địch lịch sử này không chỉ khẳng định vị thế số 1 của Vinh Hiển tại giải đấu năm nay, mà còn là lời chào sân đầy trọng lượng của anh gửi tới các câu lạc bộ tại Mỹ. Đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo trước khi thị trường chuyển nhượng giải đồng đội chuyên nghiệp danh giá thế giới (MLP) chính thức bước vào giai đoạn tuyển quân.