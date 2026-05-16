Trương Vinh Hiển tiến vào chung kết PPA Asia Kuala Lumpur Open

Màn so tài của hai tay vợt Việt Nam khởi đầu khá căng thẳng với thế trận giằng co trong những điểm số đầu tiên. Bước ngoặt đến khi Trương Vinh Hiển bứt lên dẫn trước 6-4 ở set 1. Kể từ thời điểm này, Hùng Anh dường như bị ảnh hưởng tâm lý và liên tục xử lý bóng hỏng.

Trương Vinh Hiển đứng trước cơ hội lần đầu vô địch PPA Asia nội dung đơn nam (Ảnh: PPA).

Tận dụng sự lúng túng của đối thủ, Trương Vinh Hiển thi đấu lạnh lùng, thực hiện chuỗi lên điểm ấn tượng để dẫn sâu 10-4. Dù rất nỗ lực cứu được một Match point (điểm quyết định trận đấu), Hùng Anh vẫn phải chấp nhận thua set đầu tiên với tỷ số 5-11.

Sang set 2, sự chênh lệch về mặt đẳng cấp và kinh nghiệm trận mạc giữa đôi bên càng lộ rõ hơn. Trương Vinh Hiển hoàn toàn áp đặt lối chơi và nhanh chóng thiết lập khoảng cách an toàn 10-3. Trận đấu chính thức khép lại sau pha đánh bóng hỏng đầy bất lực của Hùng Anh, ấn định chiến thắng cách biệt 11-3 cho tay vợt hạt giống số 1.

Vượt qua người đồng đội sau 2 set đấu chóng vánh, Trương Vinh Hiển chính thức giành tấm vé đầu tiên bước vào trận chung kết nội dung đơn nam giải Kuala Lumpur Open 2026.

Đối thủ của đại diện Việt Nam trong trận tranh cúp vô địch đã được xác định là Nasa Hatakeyama. Ở trận bán kết diễn ra trước đó, tay vợt người Nhật Bản cũng đã thể hiện sức mạnh đáng gờm khi đánh bại đối thủ mạnh Wil Shaffer sau hai set với các tỷ số cách biệt 11-4 và 11-5.

Theo lịch thi đấu từ ban tổ chức, trận chung kết đơn nam giữa Trương Vinh Hiển và Nasa Hatakeyama sẽ diễn ra vào ngày mai (17/5). Người hâm mộ đang kỳ vọng bản lĩnh và phong độ ổn định sẽ tiếp tục giúp tay vợt Việt Nam bước lên bục cao nhất tại giải đấu danh giá này.