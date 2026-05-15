Hai tay vợt pickleball Việt Nam cùng tiến vào bán kết PPA Tour Asia

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, tay vợt hạt giống số 1 Trương Vinh Hiển tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt tại giải đấu trên đất Malaysia. Đối đầu với Mitchell Hargreaves ở tứ kết, Vinh Hiển không gặp quá nhiều khó khăn để áp đặt lối chơi. Anh làm chủ hoàn toàn thế trận và kết thúc trận đấu chóng vánh sau 2 set với các tỷ số lần lượt là 11-6 và 11-7.

Trương Vinh Hiển được đánh giá cao tại PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 (Ảnh: PPA).

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định vị thế ứng cử viên số 1 cho chức vô địch của tay vợt Việt Nam tại đấu trường khu vực. Lối đánh thông minh và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu tuyệt vời của Vinh Hiển đã không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để lật ngược thế cờ.

Ở nhánh đấu còn lại, Nguyễn Hùng Anh cũng tạo nên một cơn sốt không kém khi đánh bại tay vợt Vanshik Kapadia đến từ Ấn Độ. Đây là một trận đấu mang tính thử thách cực đại về bản lĩnh và tâm lý cho tay vợt Việt Nam.

Trong cả 2 set đấu, hai tay vợt liên tục giằng co từng điểm số. Tuy nhiên, ở những thời khắc quyết định, Hùng Anh đã chơi tập trung hơn để giành chiến thắng kịch tính với cùng tỷ số 12-10. Sự lỳ lợm của Hùng Anh đã giúp anh biến trận bán kết trở thành cuộc đụng độ giữa hai tay vợt Việt Nam.

Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, trận bán kết giữa Trương Vinh Hiển và Nguyễn Hùng Anh sẽ diễn ra vào lúc 9h ngày 16/5. Ở cặp đấu còn lại, Will Shaffer sẽ đối đầu với Nasa Hatakeyama để tranh tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết.

Hùng Anh tiến vào bán kết PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 (Ảnh: PPA).

Việc chắc chắn có đại diện góp mặt tại trận đấu cuối cùng là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của pickleball Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Giờ đây, người hâm mộ đang chờ đợi liệu bản lĩnh của hạt giống số 1 hay sự thăng hoa của "ngựa ô" Nguyễn Hùng Anh sẽ giành chiến thắng trong trận cuộc đụng độ của hai tay vợt Việt Nam tại Malaysia.