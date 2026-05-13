Pickleball không còn phù hợp với mọi lứa tuổi?

Giai đoạn đầu xuất hiện tại Việt Nam, pickleball được quảng bá như một bộ môn hoàn hảo: dễ học, dễ chơi và không đòi hỏi quá nhiều thể lực. Thế nhưng, thực tế đang chứng minh điều ngược lại khi ngày càng nhiều người rời bỏ bộ môn này vì chấn thương.

Việc thường xuyên hạ trọng tâm khi chơi pickleball vô tình gây áp lực lên đầu gối (Ảnh: Minh Quân).

Những người làm việc văn phòng hay người cao tuổi là nhóm đối tượng đầu tiên cảm nhận được sự nghiệt ngã của pickleball. Trước đó, họ tìm đến môn thể thao này với niềm tin đây là lựa chọn an toàn để rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, các chấn thương về đầu gối, bả vai và đặc biệt là khuỷu tay (tennis elbow) đã trở thành nỗi ám ảnh.

Chị Tố Uyên (41 tuổi), một người chơi có thâm niên 2 năm, chia sẻ trong sự tiếc nuối: "Mới đầu chơi môn này rất nghiện, ngày nào tôi cũng muốn ra sân. Thế nhưng, sau 2 năm, nhóm 10 người của chúng tôi thưa thớt dần rồi tan rã.

Người thì thoát vị đĩa đệm, người dính chấn thương mắt cá, một số khác lại hỏng khuỷu tay. Những chấn thương kiểu này ngày một nhiều khiến niềm đam mê ban đầu bị dập tắt hoàn toàn".

Theo ghi nhận, các hội nhóm chơi pickleball từ 35 tuổi trở lên thường chỉ duy trì được độ nhiệt tình trong khoảng 6 tháng đầu. Sau đó, các nhóm bắt đầu tan rã dần do người chơi gặp các vấn đề về khớp chân, khuỷu tay hoặc bả vai. "Hôm nay người này nghỉ, hôm sau người kia nghỉ, mọi người bắt đầu chơi dãn ra vì không còn đủ sức khỏe để theo đuổi", chị Uyên tâm sự thêm.

Nhóm người chơi ở độ tuổi trung niên dần rời bỏ pickleball vì chấn thương (Ảnh: Quyết Thắng).

Thực tế cho thấy, pickleball không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó. Với giới trẻ, những người chơi theo phong trào và có nền tảng thể lực dẻo dai, bộ môn này có thể là một sân chơi thú vị.

Nhưng với nhóm tuổi từ 35 trở lên, những người tìm đến thể thao vì mục đích sức khỏe lâu dài thay vì sự náo nhiệt nhất thời, pickleball đang dần trở nên không phù hợp.

"Ở độ tuổi của chúng tôi, chơi thể thao là vì sức khỏe chứ không phải vì phong trào. Ban đầu tôi nghĩ nó dành cho lứa tuổi 35-40 trở lên, nhưng cuối cùng nó lại gây ra quá nhiều vấn đề thể chất. Giờ đây, có lẽ pickleball chỉ nên dành cho giới trẻ", chị Tố Uyên nhận định.

Sự rút lui đồng loạt của nhóm người chơi ở độ tuổi trung niên đang đẩy phong trào pickleball tại các đô thị lớn vào giai đoạn thoái trào. Những sân đấu từng một thời náo nhiệt nay dần trở nên thưa vắng khi người chơi nhận ra rằng không có bộ môn nào là đơn giản nếu thiếu đi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và kỹ thuật.

Pickleball ở các khu đô thị lớn đang định hình lại tệp người chơi (Ảnh: Minh Quân).

Phân tích về lý do khiến nhiều người chơi trung niên phải sớm rời bỏ sân đấu, anh Nguyễn Phan Huy - Huấn luyện viên trưởng Trung tâm Thể thao, trường Đại học Thành Đông - cho rằng chấn thương trong bộ môn này rất dễ bị bỏ qua.

"Chấn thương trong pickleball không dễ nhận biết như các môn thể thao đối kháng khác. Nó diễn ra từ từ và âm ỉ, đặc biệt là với nhóm người chơi trên 35 tuổi vốn có thói quen ít vận động trước đó.

Phần lớn mọi người đều chủ quan, chỉ nghĩ đơn giản là do cơ thể chưa quen với việc tập luyện nên đau nhức thông thường. Tuy nhiên, khi tình trạng này kéo dài và ngày một nghiêm trọng, nhiều người mới bàng hoàng phát hiện mình đã bị viêm cơ nặng", anh Huy chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Phan Huy, một trong những đặc điểm kỹ thuật khiến pickleball trở nên "nguy hiểm" đối với người trên 35 tuổi là tư thế chân trụ: "Bộ môn này yêu cầu người chơi phải duy trì trọng tâm rất thấp và thực hiện nhiều động tác di chuyển nhanh, đột ngột. Chính yêu cầu này đã làm thay đổi hoàn toàn tư thế vận động thông thường của người chơi.

Lúc này, những nhóm cơ vốn ít khi được sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày đột nhiên phải làm việc với cường độ cao và liên tục. Việc bị ép hoạt động quá tải mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực đã biến sân chơi pickleball thành nơi phát sinh các chấn thương cơ, xương khớp dai dẳng".

Pickleball vẫn có sức hút riêng, nhưng rõ ràng nó không còn là bộ môn "dành cho mọi lứa tuổi" như những lời quảng cáo ban đầu. Giờ đây, sự tồn tại của bộ môn này sẽ phụ thuộc vào những người thực sự nghiêm túc, có đầu tư bài bản thay vì chỉ dừng lại ở mức độ phong trào nhất thời.