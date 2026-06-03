Đội tuyển Việt Nam có thể vắng Đình Bắc tại AFF Cup 2026

Đình Bắc, Quang Hải, Việt Anh, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Minh Phúc, Thành Long là thành viên của CLB Công an Hà Nội (CAHN). Họ đều là những cầu thủ có khả năng được HLV Kim Sang Sik gọi vào đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2026.

Đình Bắc và các cầu thủ của CLB CAHN gặp khó khăn khi lịch thi đấu của AFF Cup và Cúp C1 châu Á gần trùng nhau (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8. Dù vậy, vấn đề khó khăn xảy ra khi lịch thi đấu của AFF Cup 2026 gần trùng với lịch thi đấu của Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) 2026-2027.

CLB CAHN của những cầu thủ nói trên sẽ có trận đấu thuộc vòng play-off với CLB Adelaide United (Australia) vào ngày 11/8, trên sân đối phương. CLB CAHN tham dự trận tranh vé vớt dự Cúp C1 châu Á 2026-2027 với tư cách nhà vô địch V-League 2025-2026.

Ngày 11/8 là ngày rất gần với lượt trận cuối vòng bảng và gần với vòng bán kết AFF Cup 2026. Cụ thể, trận đấu cuối cùng ở vòng bảng AFF Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam là trận gặp Campuchia vào ngày 7/8 trên sân nhà.

Còn các trận bán kết lượt đi của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á diễn ra vào các ngày 15/8 (nếu đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng A) và 16/8 (nếu đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng A).

Quang Hải (phải) vừa gánh vác nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam, vừa có nhiệm vụ với CLB CAHN (Ảnh: Thành Đông).

Tính luôn thời gian và quãng đường di chuyển, từ Đông Nam Á (nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu AFF Cup) đến Australia (nơi CLB CAHN thi đấu Cúp C1 châu Á), các tuyển thủ Việt Nam đang khoác áo CLB CAHN sẽ mất khá nhiều thời gian và khá nhiều sức lực cho cả hai giải đấu nói trên.

Một giải pháp vẹn toàn cho cả đôi bên, gồm đội tuyển Việt Nam và CLB CAHN, đang được đặt ra: Nếu đội tuyển Việt Nam sớm giải quyết tốt các trận đầu vòng bảng AFF Cup 2026, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có khi không còn quá quan tâm đến trận gặp Campuchia vào ngày 7/8.

Khi đó, đội tuyển Việt Nam có thể sớm để cho những cầu thủ của CLB CAHN đang khoác áo đội tuyển quốc gia, về khoác áo CLB chủ quản, thi đấu tại Cúp C1 châu Á vào ngày 11/8.

Sau đó, họ sẽ nhanh chóng quay trở lại hội quân với đội tuyển quốc gia, tiếp tục thi đấu ở vòng bán kết AFF Cup 2026.

Nếu phương án này được áp dụng, cả đội tuyển Việt Nam lẫn CLB CAHN đều không bị thiệt quân cho cả hai giải đấu đều rất quan trọng với bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.