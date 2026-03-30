Phúc Huỳnh rút lui khỏi PPA Hanoi Cup, tố giải đấu thiếu công bằng

Sự vắng mặt của Phúc Huỳnh, tay vợt xếp hạng 17 thế giới và là người duy nhất của Việt Nam từng giành 2 chức vô địch PPA trong năm 2025 đã đem đến tổn thất lớn cho giải đấu diễn ra tại Hà Nội.

Sự vắng mặt của tay vợt sinh năm 2000 này đã mở ra một cuộc tranh luận nảy lửa về tính minh bạch và sự tôn trọng vận động viên trong thể thao chuyên nghiệp.

Phúc Huỳnh vô địch giải đấu PPA Tour Asia 2025 diễn ra tại Đà Nẵng (Ảnh: FBNV).

Trên trang cá nhân, Phúc Huỳnh không ngần ngại bày tỏ sự "lấn cấn" về các điều khoản ràng buộc của PPA. Anh cho rằng ở thời điểm phong trào pickleball Việt Nam đang cần sự giao lưu mở rộng, việc PPA áp đặt quy định độc quyền (hạn chế VĐV tham gia các hệ thống giải khác) vô tình tạo ra những rào cản không đáng có.

"Pickleball chỉ có thể đi xa khi chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng tự do và không khoảng cách. Thể thao nên dựa trên tinh thần tự do thay vì đặt nặng tính sở hữu vận động viên", tay vợt hạng 17 thế giới khẳng định.

Điểm mấu chốt dẫn đến quyết định "dừng cuộc chơi" của Phúc Huỳnh nằm ở khâu tổ chức chuyên môn. Dù sở hữu thành tích ấn tượng với vị trí thứ 17 trên hệ thống PPA toàn cầu, Phúc Huỳnh vẫn bị Ban tổ chức yêu cầu phải thi đấu từ vòng loại. Trong khi đó, thực tế lại có những vận động viên chưa có điểm tích lũy vẫn được ưu tiên đặc cách vào thẳng vòng đấu chính.

Phúc Huỳnh thẳng thắn chia sẻ: "Phúc cảm thấy thiếu sự công bằng và chưa nhận được sự tôn trọng đúng mực. Việc đối đầu với bất kỳ đối thủ nào cũng là cơ hội học hỏi, nhưng thể thao phải dựa trên sự công bằng thực thụ thay vì các điều khoản ràng buộc làm hạn chế sự phát triển chung".

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tay vợt này rơi vào tình cảnh tréo ngoe. Trước đó, khi thi đấu tại Mỹ và Australia, dù đã lọt vào top 40 PPA và giành suất đánh vòng chính, anh vẫn bị đẩy xuống đánh vòng loại ở các giải sau đó mà không có lý do thỏa đáng. "Đây là lần thứ hai chuyện này xảy ra và tôi cảm thấy không được đối xử công bằng", anh nhấn mạnh ở phần bình luận.

Phúc Huỳnh xác nhận không tham dự PPA Hanoi Cup 2026 (Ảnh: FBNV).

Dù trân trọng tâm huyết của PPA khi đưa các giải đấu quốc tế về Việt Nam, nhưng Phúc Huỳnh khẳng định sẽ tạm thời không tham gia bất kỳ giải đấu nào thuộc hệ thống này trong thời gian tới.

Thay vào đó, anh kỳ vọng vào một sự thay đổi thực chất, nơi trải nghiệm của vận động viên và lợi ích cộng đồng được đặt lên hàng đầu thay vì những ràng buộc sở hữu.

"Hẹn gặp mọi người ở những sân chơi khác, nơi sự cống hiến của chúng ta luôn được trân trọng đúng mực", Phúc Huỳnh khép lại dòng trạng thái trong sự tiếc nuối của người hâm mộ pickleball Việt Nam.