Vợt Proton bị cấm, không được phép xuất hiện tại PPA Asia Tour Hanoi Cup

Thông tin này được Connor Pardoe, CEO của PPA Tour, xác nhận thông qua bản ghi nhớ gửi tới toàn thể vận động viên chuyên nghiệp. Quyết định cấm Proton được đưa ra sau khi hãng này không thể thanh toán các khoản nợ dù đã quá hạn từ lâu.

Theo thông báo từ PPA Tour, Proton đã rơi vào trạng thái "mất uy tín" nghiêm trọng với hàng loạt tổ chức quyền lực gồm Hiệp hội Pickleball Hoa Kỳ (UPA), PPA Tour, giải Major League Pickleball (MLP) và Pickleball Inc.

"Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần liên lạc, đưa ra các điều khoản hợp đồng rõ ràng và dành đủ thời gian để khắc phục, nhưng Proton vẫn thất bại trong việc giải quyết các khoản nợ quá hạn", ông Connor Pardoe nhấn mạnh trong email gửi các tay vợt.

Vợt pickleaball của Proton bị cấm khỏi các giải đấu chuyên nghiệp (Ảnh: Getty).

Lệnh cấm sẽ chính thức có hiệu lực sau ngày 30/3/2026. Điều này đồng nghĩa với việc tại mọi giải đấu chuyên nghiệp thuộc hệ thống chính thức, không một cây vợt Proton nào được phép bước vào sân đấu.

Vụ việc trên không chỉ dừng lại ở tranh chấp giữa các tổ chức mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các ngôi sao. Những tay vợt nổi tiếng như Meghan Dizon, Travis Rettenmaier hay chị em nhà Kawamoto hiện đang rơi vào thế khó khi vừa phải tìm kiếm trang bị thay thế cấp tốc, vừa đứng trước nguy cơ mất trắng tiền tài trợ.

PPA Tour tiết lộ: "Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều vận động viên do Proton tài trợ cũng đang bị hãng này nợ những khoản tiền lớn". Ban tổ chức giải đấu khuyến khích các tay vợt tự tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết để đòi lại quyền lợi trực tiếp từ hãng vợt này.

Sự cố xảy ra ngay trước thềm các sự kiện quan trọng, trong đó có giải Sacramento Open (Mỹ) và đặc biệt là giải PPA Asia Hanoi Cup diễn ra tại Việt Nam từ ngày 1/4 đến 5/4. Các tay vợt đang sử dụng vợt Proton buộc phải thay đổi trang thiết bị ngay lập tức nếu muốn đủ điều kiện thi đấu.

Về phía Proton, đại diện hãng này cho biết: "Chúng tôi coi trọng mối quan hệ với PPA và dự kiến sẽ sớm giải quyết dứt điểm vấn đề này". Tuy nhiên, niềm tin của cộng đồng đã bị sụt giảm nghiêm trọng khi đội Phoenix Flames tại giải MLP cũng đã nhanh chóng đăng tải thông báo khẳng định Proton không còn liên quan đến quyền sở hữu đội này từ đầu năm 2026.