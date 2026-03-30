Tầm quan trọng ở cú bỏ nhỏ trong pickleball: Chiến thuật kiểm soát trận đấu

Trong một trận cầu đỉnh cao, ranh giới giữa chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ nằm ở việc người chơi có đủ kiềm chế để không rơi vào cái bẫy "ăn tươi nuốt sống" đối thủ hay không. Chuyên gia pickleball người Mỹ Tanner Tomassi khẳng định, tư duy “đưa trận đấu về thế trung lập” mới là vũ khí lợi hại nhất cải thiện tỷ lệ thắng trận về lâu dài.

Người chơi pickleball chuyên nghiệp thường cố gắng đưa trận đấu về thế giằng co bằng những cú dink (Ảnh: Getty).

Kịch bản quen thuộc trên các sân đấu phong trào là khi đối thủ tung ra một cú dink (bỏ nhỏ) sắc lẹm, người chơi thường có xu hướng gồng mình tung ra một cú smash hoặc đánh dọc dây để ghi điểm.

Tuy nhiên, đây là một tính toán sai lầm. Khi đối phương tung ra một cú dink khó, họ đã đẩy bạn vào thế bị động. Việc cố gắng lật ngược thế cờ chỉ bằng một cú đánh mạo hiểm trong tình thế đó chẳng khác nào một canh bạc mà phần thua thường nghiêng về phía bạn.

Bạn không thể đi từ thế đang thua sang thế thắng chỉ trong một tích tắc nếu chưa thiết lập lại sự cân bằng”, Tanner Tomassi khẳng định.

Thay vì cố gắng đưa quả bóng qua những góc hẹp, quy tắc vàng ở đây là bỏ nhỏ vào giữa sân. Đây là khu vực an toàn nhất, giúp người chơi triệt tiêu tối đa các góc đánh hiểm hóc của đối thủ và buộc họ phải thực hiện thêm một đường bóng tương tự.

Việc đưa bóng vào trung lộ không mang lại cảm giác phấn khích như một cú ghi điểm trực tiếp, nhưng nó lại là cách hiệu quả nhất để đưa trận đấu trở lại trạng thái cân bằng. Khi đó, lợi thế của đối thủ bị xóa bỏ, người chơi có thêm thời gian để phục hồi vị trí và chuẩn bị cho một đợt phản công thực thụ khi cơ hội chín muồi.

Sự khác biệt giữa một tay vợt nghiệp dư và một người chơi xuất sắc không nằm ở việc ai đánh mạnh hơn, mà ở việc ai đưa ra quyết định thông minh hơn. Đỉnh cao của chiến thuật dink chính là giữ bóng trong cuộc lâu nhất có thể và giảm thiểu tối đa các lỗi tự đánh hỏng.

Thực hiện cú dink hiệu quả giúp người chơi pickleball kiểm soát nhịp độ trận đấu (Ảnh: Getty).

Thay vì mạo hiểm với những cú đánh năm ăn năm thua, việc kiên trì đưa cầu về thế trung lập sẽ khiến đối thủ nôn nóng và tự mắc sai lầm. Đây là một cuộc đấu trí về sự kiên nhẫn và khả năng đọc tình huống trên sân.

“Trong Pickleball, người giành chiến thắng cuối cùng thường là người mắc ít sai lầm hơn. Lần tới, khi đối mặt với một cú dink tấn công, hãy nhớ: Đưa bóng về giữa sân, lấy lại thế cân bằng, rồi mới nghĩ đến chuyện ghi điểm. Đó mới chính là phong cách của một cao thủ thực thụ”, Tanner Tomassi chia sẻ.