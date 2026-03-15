Phản ứng của HLV Mikel Arteta khi Arsenal đánh bại Everton

Arsenal thắng nghẹt thở Everton, tiến gần ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

"Mỗi lần có bóng trong chân, cậu ấy đều làm thay đổi cục diện trận đấu. Cậu ấy tạo ra những cơ hội và giúp chúng tôi trở nên nguy hiểm hơn.

Làm được điều đó ở độ tuổi đó, trong hoàn cảnh này, với áp lực và kỳ vọng phải thắng trận đấu, thì quả là không bình thường", HLV Mikel Arteta ca ngợi tiền vệ 16 tuổi Max Dowman sau khi Arsenal giành chiến thắng kịch tính 2-0 trước Everton ở vòng 30 Premier League diễn ra trên sân Emirates vào rạng sáng ngày 15/3 (giờ Việt Nam).

Arsenal giành chiến thắng kịch tính trước Everton kể từ phút thứ 89 của trận đấu (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Mikel Arteta bế tắc trong việc làm tung mành lưới của Everton trong suốt hiệp 1 cũng như nửa đầu hiệp 2. Cục diện trận đấu đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi Max Dowman được tung vào sân ở phút 79 khi anh có đường chuyền xuất sắc ở phút 89 tạo điều kiện thuận lợi cho Viktor Gyokeres mở tỷ số.

Đến phút bù giờ 90+3, chính Dowman có pha phản công nhanh từ phần sân nhà trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Chiến thắng kịch tính này khiến HLV Mikel Arteta cảm thấy phấn khích khi Arsenal tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 70 điểm sau 30 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Man City 9 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

"Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời, đặc biệt là cách bàn thắng được tạo nên. Chúng tôi chỉ có 10 hoặc 15 giây để thực sự tận hưởng những gì sắp xảy ra.

Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu, tất cả các thành viên trên băng ghế dự bị và các cầu thủ cùng nhau hò reo cổ vũ với khán giả, đó là một ngày tuyệt vời", HLV Mikel Arteta bày tỏ khi chứng kiến bàn thắng ở phút cuối cùng của Max Dowman.

"Trước trận đấu, chúng tôi đã bàn bạc về việc thi đấu với khát khao chiến thắng không ngừng nghỉ trong từng pha bóng và phải có niềm tin vững chắc rằng chúng ta sẽ tìm ra cách để làm được điều đó. Và nỗ lực, chất lượng, sự cống hiến của các cầu thủ thật đáng kinh ngạc.

Và rồi kết quả lại đến theo cách mà có lẽ không ai trong chúng ta ngờ tới. Đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua tại Emirates. Arsenal đang tạo nên một mùa giải này thật đáng chú ý. Mỗi người đều quan trọng và đang đóng góp cho đội bóng.

Có những lúc chúng ta phải kiên nhẫn vì với sự áp đảo và số lượng cú sút mà chúng ta có được mà không ghi bàn, sự lo lắng sẽ ngày càng tăng lên. Bạn phải giữ bình tĩnh, kiên định với khát khao chiến thắng và tạo ra điều gì đó. Hôm nay cả đội đã thể hiện tinh thần đó", chiến lược gia người Tây Ban Nha ca ngợi các học trò.

HLV Mikel Arteta phấn khích sau chiến thắng của Arsenal trước Everton (Ảnh: Getty).

HLV Mikel Arteta cũng thừa nhận trận đấu với Everton thực sự rất khó khăn, và chiến thắng càng trở nên quý giá khi tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

"Đúng là rất khó khăn. Everton là một đội bóng thực sự giỏi. Họ được huấn luyện rất tốt và mỗi khi họ tiến vào khu vực cấm địa, bạn đều cảm nhận được sự nguy hiểm của họ và rất khó để đánh bại họ. Bạn cũng phải chơi với tâm thế rằng trận đấu càng kéo dài, bạn càng cần phải thắng và càng có ý chí chiến thắng, và bạn phải giữ bình tĩnh.

Tôi nghĩ đội bóng đã thể hiện rất nhiều sự trưởng thành. Khán giả cũng vậy, tôi nghĩ hôm nay họ đã rất tuyệt khi giữ được sự bình tĩnh, chờ đợi thời điểm thích hợp và đưa ra quyết định khi cần thiết để tạo nên cơ hội. Cuối cùng, tất cả đều là niềm vui", HLV Mikel Arteta chốt lại.