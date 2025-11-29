Ông Trần Anh Tú tái đắc cử vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM

Đây là nhiệm kỳ thứ 3 ông Trần Anh Tú được bầu vào vị trí dẫn dắt HFF. Ở các nhiệm kỳ đã qua, dưới thời ông Tú ngồi ghế Chủ tịch, một số đội bóng thuộc HFF thi đấu rất thành công ở các giải cấp quốc gia và quốc tế.

Ông Trần Anh Tú (giữa) tái đắc cử vị trí chủ tịch HFF (Ảnh: HFF).

Đội bóng đá nữ TPHCM 7 lần liên tiếp vô địch bóng đá nữ quốc gia, vào bán kết Cúp C1 châu Á (AFC Women’s Champions League) 2024-2025, CLB futsal Thái Sơn Nam nhiều lần liên tiếp vô địch futsal quốc gia…

Ngoài vị trí Chủ tịch (CT) HFF, ông Trần Anh Tú đang giữ vị trí Phó Chủ tịch (PCT) phụ trách chuyên môn VFF và CT Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Đại hội HFF nhiệm kỳ mới diễn ra sáng nay, tại TPHCM (Ảnh: HFF).

Các PCT HFF nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ gồm các ông Vũ Đức Thành, Ngô Lê Bằng, Hồ Hồng Thạch và Ngô Văn Lui. Tổng thư ký HFF sẽ là ông Trần Đình Huấn.

Các Ủy viên của HFF trong nhiệm kỳ mới có các ông Đào Huy Hùng, Nguyễn Hồng Phẩm, Lư Đình Tuấn, Đặng Trần Chỉnh, Trần Quốc Khánh, Mai Ngọc Khoa, Tô Xuân Hằng và Nguyễn Hoài Anh.

Các nhiệm vụ quan trọng của HFF trong nhiệm kỳ mới, được tổ chức này để cập, có việc năng cao chất lượng hệ thống đào tạo trẻ và bóng đá học đường, đầu tư phát triển CLB đỉnh cao và bóng đá nữ, tiếp tục khẳng định vị thế futsal TPHCM, chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức giải…