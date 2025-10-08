Khai mạc hội thảo cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2025

Tới dự buổi lễ, về phía VFF và Công ty VPF có ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF và ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên thường trực BCH VFF. Về phía cơ quan hành chính cấp phép Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có ông Doojin Sa và ông Avi Gupta.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tú cho biết, trong 10 năm qua, công tác cấp phép đã được VFF triển khai đầy đủ và tuân thủ các nguyên tắc FIFA và AFC, phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam và điều lệ của VFF, từ đó, thúc đẩy sự phát triển, nâng cao chất lượng của các CLB tham gia các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, đáp ứng đầy đủ tiêu chí cấp phép, thi đấu của bóng đá châu lục và thế giới.

“Một số thành quả đạt được là các sân vận động được nâng cấp, đào tạo trẻ được chú trọng, minh bạch trong quản trị để có được nền tảng bóng đá phát triển, tạo tiền đề để tiến ra khu vực. Thời gian qua, VFF cùng các CLB đã từng bước khắc phục các tiêu chí, công tác cấp phép được thực hiện theo yêu cầu của AFC và VFF.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận hạn chế trong bối cảnh AFC nâng cao tiêu chuẩn. Đây là thời điểm để chúng ta quyết tâm, cố gắng hơn để vượt qua những thách thức”, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Doojin Sa – Trưởng phòng Bóng đá chuyên nghiệp AFC chia sẻ: “Những năm qua, VFF đã triển khai hiệu quả công tác cấp phép CLB, đặt nền móng vững chắc cho quá trình chuyên nghiệp hóa bóng đá.

Hội thảo lần này là cơ hội để tiếp thu kiến thức cũng như các đại biểu chia sẻ ý kiến, phản hồi nhằm cải thiện hơn nữa quy trình cấp phép. Tôi mong rằng tất cả sẽ quý vị sẽ cùng tham gia thảo luận một cách tích cực và tập trung cao độ”.

Ông Doojin Sa chia sẻ thêm, các giải đấu cấp CLB của AFC đã được cải tổ và ra mắt thành công, mở ra một chương mới cho bóng đá chuyên nghiệp châu Á. “Chúng tôi kỳ vọng cao vào các câu lạc bộ Việt Nam sẽ nắm bắt cơ hội này và thể hiện mạnh mẽ trên đấu trường châu lục”, ông Doojin Sa nói.

Chương trình hội thảo gồm các nội dung: tổng quan công tác cấp phép CLB tại Việt Nam; cập nhật quy chế tham dự giải đấu cấp CLB của AFC; trao đổi chuyên sâu về các nhóm tiêu chí cấp phép gồm tài chính, cơ sở vật chất, thể thao, nhân lực hành chính và pháp lý; cùng chuyên đề phát triển bóng đá trẻ. Hội thảo cũng dành thời gian thảo luận, tổng kết, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa hoạt động của các CLB và tăng cường tính chuyên nghiệp, minh bạch trong hệ thống bóng đá Việt Nam.

Theo định hướng, VFF sẽ tiếp tục đồng hành, có những hành động cụ thể để nâng cao năng lực đào tạo trẻ, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động cấp phép, đồng thời, phối hợp với AFC để nâng cao chất lượng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.