Nữ VĐV gợi cảm nhất thế giới gây sốt khi chụp hình cùng David Beckham

Ngôi sao điền kinh người Đức, Alica Schmidt, người được mệnh danh là VĐV gợi cảm nhất thế giới, vừa đăng tải bức hình chụp cùng David Beckham lên mạng xã hội. Kèm theo đó, VĐV điền kinh viết: “48 giờ qua thật tuyệt vời, chúc mừng David Beckham với bộ sưu tập ấn tượng”.

Alica Schmidt gây sốt khi chụp hình cùng David Beckham (Ảnh: Instagram).

Dòng trạng thái cho thấy cả hai đã có dịp gặp gỡ trong khuôn khổ một sự kiện liên quan đến thương hiệu thời trang Hugo Boss, nơi họ là đang là những đại sứ.

Bức hình của hai người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao và thời trang ngay lập tức đã tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều người còn tò mò khi đây chỉ là loạt hình ảnh đầu tiên trong sự kiện hợp tác của Schmidt và Beckham.

Chỉ trong vòng 1 ngày, bức hình của hai người đã thu hút được 145.000 lượt thích. Đây là bài đăng có nhiều lượt thích nhất của Schmidt kể từ tháng 9/2025.

Schmidt ngày càng nổi tiếng trong làng giải trí (Ảnh: Instagram).

Bài đăng cũng thu hút hơn 800 bình luận, với sự tham gia của bạn bè và người hâm mộ của hai nhân vật nổi tiếng này. Trong đó, không ít ý kiến đã khen ngợi vẻ đẹp nhan sắc của hai người.

Alica Schmidt đang sở hữu lượng người theo dõi lên tới 5,3 triệu trên Instagram. Điều này giúp cô trở thành vận động viên có tầm ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội. Mỗi bài đăng của cô đều thu hút được sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Đây không phải là lần đầu tiên VĐV người Đức khiến người hâm mộ trầm trồ. Vào mùa hè năm ngoái, Schmidt từng khiến nhiều người xiêu lòng khi trình diễn những bộ bikini “đốt mắt”. Cô ngày càng củng cố hình ảnh trong làng thể thao và giải trí.

