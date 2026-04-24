Nỗi lo chấn thương của Alcaraz trước thềm Rome Masters, Roland Garros

Carlos Alcaraz đang đối mặt lời cảnh báo nghiêm túc về tương lai sau chuỗi chấn thương đáng lo ngại. Tay vợt người Tây Ban Nha rút lui ở vòng 2 Barcelona Open và quyết định không dự Madrid Open.

Việc vắng mặt ở hai giải đấu tại Tây Ban Nha khiến người hâm mộ lo lắng về thể lực của Alcaraz sau giai đoạn căng sức ở nhiều giải đấu thời gian qua. Alcaraz có lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà ở mùa giải sân đất nện, nhưng anh buộc phải từ bỏ ở mùa giải năm nay.

Carlos Alcaraz có nguy cơ vắng mặt ở Rome Masters và Roland Garros năm nay (Ảnh: ATP).

Với chấn thương ở cổ tay, Alcaraz để ngỏ khả năng tham dự Rome Masters và Roland Garros diễn ra vào tháng 5. Đây là hai giải đấu mà Alcaraz đang là đương kim vô địch và nếu vắng mặt, ngôi sao người Tây Ban Nha có nguy cơ bị Sinner bỏ xa trên bảng xếp hạng ATP.

Sau khi vô địch Australian Open và Qatar Open năm nay, Alcaraz trải qua hàng loạt giải đấu không được như mong đợi. Ngôi sao người Tây Ban Nha bị loại ở bán kết Indian Wells Masters, dừng bước ở vòng 3 Miami Open và thua Sinner ở chung kết Monte Carlo Masters.

Khác với đàn anh Rafael Nadal từng thống trị mặt sân đất nện, Alcaraz liên tiếp gặp vấn đề thể lực khi bước vào mùa giải sân đất nện. Huyền thoại Andy Roddick lo ngại rằng việc Alcaraz tham dự quá nhiều giải đấu có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài của tay vợt này.

Madrid Open 2026 sẽ bước vào vòng 2 vào hôm nay (24/4), hạt giống số một Jannik Sinner sẽ chạm trán Benjamin Bonzi. Tay vợt người Pháp toàn thua trong cả 3 lần so tài với SInner và cơ hội tạo nên bất ngờ tại Tây Ban Nha là rất thấp.

Jannik Sinner đang có được sự hưng phấn cao độ và anh quyết tâm vô địch Madrid Open sau khi lên ngôi ở Indian Wells Masters, Miami Open và Monte Carlo Masters. Mục tiêu tiếp theo của ngôi sao người Italy là Rome Masters và Roland Garros, hai giải đấu anh đang là đương kim á quân.