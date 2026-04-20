Ben Shelton vô địch Munich Open, Arthur Fils lên ngôi ở Barcelona Open

Đối đầu Flavio Cobolli ở trận chung kết giải ATP 500 Munich Open 2026 tại Đức, Ben Shelton có khởi đầu ấn tượng khi đoạt break-point ngay game cầm giao bóng mở màn của đối thủ. Sau đó, tay vợt người Mỹ còn cứu 6 break ở game tiếp theo, trước khi bẻ thêm một game và dẫn 4-0.

Ben Shelton lên ngôi ở Munich Open (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Cobolli bất ngờ thi đấu cực kỳ nỗ lực với hy vọng lội ngược dòng. Từ game 7 đến game 8, tay vợt người Italy còn cứu 8 set-point, Mặc dù vậy, Cobolli vẫn không thể ngăn Shelton ghi điểm quyết định và ngôi sao người Mỹ thắng 6-2 ở set 1.

Set 2 diễn ra với thế trận giằng co và đến game 11, Shelton đã tận dụng thành công khoảnh khắc sai lầm của Cobolli để đoạt break-point, trước khi hướng tới chiến thắng 7-5.

Đánh bại đối thủ người Italy sau hai set với tỷ số 6-2, 7-5, Ben Shelton lên ngôi vô địch Munich Open 2026. Ở giải đấu này tại Đức vào năm ngoái, tay vợt người Mỹ giành vị trí á quân sau khi thua Alexander Zverev ở chung kết.

Arthur Fils ăn mừng chức vô địch Barcelona Open 2026 (Ảnh: Reuters).

Ở trận chung kết giải ATP 500 Barcelona Open 2026 tại Tây Ban Nha, Rublev so tài với Arthur Fils. Andrey Rublev gặp vấn đề về tâm lý, liên tục đánh lỗi ở các tình huống tưởng chừng đơn giản. Arthur Fils càng chơi càng tự tin khi liên tục ghi điểm quan trọng và khép lại set 1 với tỷ số 6-2.

Đầu set 2, Rublev bỏ lỡ tới 3 điểm break nhưng Arthur Fils cũng hụt mất 7 cơ hội bẻ game ở ván 4. Arthur Fils tiếp tục bẻ break trước ở ván 6, nhưng Rublev đòi lại break ở ván 9 và sau đó cứu 3 match-point ở ván kế tiếp để duy trì thế cân bằng.

Hai tay vợt hoà nhau 6-6 và phải bước vào loạt tie-break ở set 2. Arthur Fils thể hiện sự bình tĩnh để áp đảo loạt đấu và thắng 7-2. Đánh bại Rublev sau hai set với các tỷ số 6-2, 7-6, Arthur Fils vô địch Barcelona Open 2026. Đây là danh hiệu đầu tiên của tay vợt người Pháp kể từ năm 2024.