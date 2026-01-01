Những giải đấu lớn bóng đá Việt Nam tranh tài trong năm 2026

Những giải đấu lớn các đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự năm 2026: Vòng chung kết U23 châu Á tại Saudi Arabia từ ngày 6/1 đến 24/1: U23 Việt Nam. Vòng chung kết futsal châu Á tại Indonesia từ ngày 27/1 đến 7/2: Đội tuyển futsal Việt Nam. Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á tại Australia từ ngày 1/3 đến 21/3 tại Australia: Đội tuyển nữ Việt Nam. Vòng chung kết giải U17 châu Á từ ngày 7/5 đến 24/5 tại Saudi Arabia: U17 Việt Nam. Vòng chung kết giải Đông Nam Á (AFF Cup) từ ngày 24/7 đến 26/8: Đội tuyển Việt Nam. Đại hội thể thao châu Á (Asiad) từ ngày 19/9 đến 14/10 tại Nhật Bản: U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam.

Năm 2025 kết thúc được coi là thành công lớn với bóng đá Việt Nam. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, U23 Việt Nam đoạt chức vô địch U23 Đông Nam Á và U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33. Bên cạnh đó, nhiều đội tuyển bóng đá Việt Nam giành vé dự giải đấu châu Á.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ chức vô địch AFF Cup vào năm nay (Ảnh: Hướng Dương).

Trong năm 2026, bóng đá Việt Nam tham dự nhiều giải đấu lớn cấp độ châu Á và Đông Nam Á. Ngay tháng 1, U23 Việt Nam sẽ dự giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia và thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt chạm trán U23 Jordan ngày 6/1, gặp U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và đối đầu chủ nhà U23 Saudi Arabia ngày 12/1.

Trong lịch sử các giải U23 châu Á, U23 Việt Nam từng vào chung kết năm 2018 và tứ kết các năm 2022, 2024. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik tự tin làm nên lịch sử tại Saudi Arabia, khi tinh thần toàn đội đang lên sau tấm huy chương vàng SEA Games 33.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia vào ngày 26/3 để tranh ngôi đầu bảng và tìm tấm vé dự Asian Cup 2027. Tuy nhiên, nhiều khả năng Malaysia sẽ nhận án phạt từ AFC, FIFA do gian lận cầu thủ nhập tịch và đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế để giành vé dự Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Sau chức vô địch AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở AFF Cup 2026 (diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8). Đây là giải đấu đoàn quân HLV Kim Sang Sik đối mặt với nhiều thách thức, khi hai đối thủ lớn nhất là Thái Lan, Indonesia có đầy đủ những cầu thủ quan trọng nhất.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu cao ở giải U23 châu Á và Asiad 2026 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đại hội thể thao châu Á Asiad 2026 diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10, U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự. Dù chỉ cử đội U21 tham dự, tuy nhiên U23 Việt Nam đặt kỳ vọng tiến sâu ở giải đấu còn tuyển nữ Việt Nam cũng đặt mục tiêu vào tứ kết.

Ngoài Asiad 2026, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ dự vòng chung kết giải châu Á 2026 tại Australia từ ngày 1/3 đến 21/3, giải đấu quy tụ 12 đội bóng mạnh nhất châu lục. Đoàn quân HLV Mai Đức Chung đối đầu Ấn Độ ngày 4/3, Đài Bắc Trung Hoa ngày 7/3 và Nhật Bản ngày 10/3.

Giải bóng đá nữ châu Á 2026 còn đóng vai trò là vòng loại World Cup nữ 2027, khi châu Á có 6 suất giành vé đến Brazil, gồm 4 đội vào bán kết và hai đội thắng ở các trận play-off (dành cho 4 đội thua ở tứ kết).

Mục tiêu trước mắt của tuyển nữ Việt Nam là tiến vào tứ kết và chúng ta tranh vé với Đài Bắc Trung Hoa, Philippines khi 5 đội bóng gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên, Australia ở đẳng cấp cao hơn hẳn ở châu lục.

Tuyển nữ Việt Nam dự vòng chung kết giải châu Á với mục tiêu tiến sâu và giành vé dự World Cup (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau khi toàn thắng ở vòng loại, U17 Việt Nam sẽ bước vào vòng chung kết U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia từ ngày 7/5 đến 24/5 với mục tiêu vào tứ kết để giành vé dự World Cup U17 2026 ở Qatar.

Đây là mục tiêu không dễ dàng với đoàn quân HLV Cristiano Roland khi giải đấu có nhiều đội bóng lớn góp mặt như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia, Qatar, UAE và đương kim vô địch Uzbekistan.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam dự vòng chung kết châu Á 2026 diễn ra tại Jakarta (Indonesia) từ ngày 27/1 đến 7/2. Đoàn quân HLV Diego Raul Giustozzi gặp Kuwait ngày 27/1, chạm trán Lebanon ngày 29/1 và đối đầu Thái Lan ngày 31/1. Toàn đội quyết tâm tiến xa ở giải đấu, sau khi gây thất vọng ở SEA Games 33 vừa qua.