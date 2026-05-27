Nhiều tay vợt mạnh tham dự giải Pickleball châu Á mở rộng 2026

Về phía các vận động viên (VĐV) trong nước, Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Sophia Ngọc Nhi đã xác nhận sẽ tham dự giải.

Còn về phía các VĐV quốc tế, đại diện giải đấu và Liên đoàn Pickleball châu Á hé lộ sẽ có các tay vợt mạnh từ nhiều nước đến với giải.

Đây là lần thứ 2 giải đấu được tổ chức tại TPHCM. Trước đó, năm 2024, giải từng diễn ra tại đây, với sự tham dự của hơn 400 VĐV trong nước và quốc tế.

Năm nay, quy mô giá trị giải thưởng tăng mạnh. Tổng giá trị giải thưởng vượt mốc 55.000 USD (khoảng 1,45 tỷ đồng). Trong đó, nhà vô địch các nội dung đơn sẽ nhận được số tiền thưởng 5.000 USD (hơn 131,6 triệu đồng). Còn nhà vô địch các nội dung đôi sẽ nhận được số tiền thưởng 10.000 USD (hơn 263 triệu đồng).

Giải Pickleball châu Á mở rộng 2026 (Asia Open Pickleball Championship 2026)sẽ diễn ra từ ngày 9/7 đến 12/7, tại TPHCM.

Vì là giải thuộc hệ thống của Liên đoàn Pickleball châu Á, nên thành tích thi đấu của các tay vợt tại giải sẽ được tích lũy và tính điểm trên hệ thống xếp hạng của Liên đoàn Pickleball thế giới (World Pickleball Federation, WPF).