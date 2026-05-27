Cristiano Ronaldo: Cú tẩu thoát khỏi sự “tầm thường” tại World Cup

Mới đây, huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer vừa lựa chọn đội hình vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup. Trong đó, C.Ronaldo không có tên trong đội hình này. Thay vào đó, 4 gương mặt được Alan Shearer điền tên trên hàng công là Messi, Ronaldo (Brazil), Maradona, Pele.

C.Ronaldo chưa ghi bàn nào ở vòng knock-out World Cup (Ảnh: BR).

Điểm chung của 4 cầu thủ nói trên là họ đều từng là nhà vô địch World Cup. Thậm chí, “Vua bóng đá” Pele còn có 3 lần đăng quang ở giải đấu này. Messi từng sống trong thời gian dài mòn mỏi chờ chức vô địch World Cup. Tuy nhiên, ở giải đấu cách đây 4 năm, El Pulga đã hoàn thành giấc mơ của mình.

Messi từng tâm sự: “Chức vô địch World Cup là thành tựu lớn nhất trong đời tôi. Sau World Cup, tôi không còn gì để mong ước hơn”. Chính danh hiệu đó đã đưa Messi lên ngôi đền huyền thoại. Trong thời gian dài trước đó, siêu sao số 10 vẫn luôn bị nghi ngờ khi so sánh với nhiều huyền thoại như Pele, Maradona vì thiếu chức vô địch World Cup.

Trở lại đội hình của Alan Shearer, có lẽ, phần đông người hâm mộ trung lập cũng không phản đối vì động thái gạch tên C.Ronaldo. Siêu sao số 7 quá mờ nhạt (so với danh tiếng) ở giải đấu bóng đá số một hành tinh.

Thậm chí, có một thống kê khá hài hước rằng trong lịch sử, chỉ có hai cầu thủ tham dự 5 kỳ World Cup nhưng vẫn chưa ghi được bàn nào ở vòng knock-out, đó là C.Ronaldo và thủ môn Guillermo Ochoa (Mexico). Những gương mặt khác, kể cả trung vệ Rafael Marquez (Mexico) hay tiền vệ phòng ngự Lothar Matthaus (Đức) đều đã ghi danh lên bảng tỷ số ở giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Nếu không giành được chức vô địch World Cup, C.Ronaldo không có sự nghiệp trọn vẹn (Ảnh: Getty).

Trong sự nghiệp, C.Ronaldo từng trải qua 8 trận đấu ở vòng knock-out World Cup nhưng vẫn chưa một lần có cơ hội ăn mừng. Đó có thể là một trong những điều trớ trêu nhất lịch sử túc cầu bởi CR7 đang là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại với 973 bàn thắng.

Giờ đây, ở tuổi 41, C.Ronaldo vẫn mòn mỏi tìm kiếm điều tưởng chừng dễ dàng ấy. Xa hơn, siêu sao số 7 rất cần chức vô địch World Cup để thoát khỏi bi kịch của kẻ tầm thường. Nếu không giành được danh hiệu này, sự nghiệp của CR7 sẽ không trọn vẹn và rất khó để so sánh với Messi.

Tuy nhiên, C.Ronaldo sẽ không chỉ chiến đấu với các đối thủ mà còn cả tuổi tác của mình. Không dễ để cầu thủ 41 tuổi có thể cạnh tranh với các đồng nghiệp bằng nửa số tuổi anh, ở cấp độ cao nhất.

Trong những năm qua, không dưới một lần CR7 lâm vào bi kịch của “kẻ thừa thãi” ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Còn nhớ, trong trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 1/8 Euro 2024, tiền đạo sinh năm 1985 từng bị HLV Fernando Santos đẩy lên băng ghế dự bị, nhường vị trí cho Goncalo Ramos (lập hat-trick ở trận này). Sau đó, HLV Santos đã bị sa thải trong cuộc chiến quyền lực với C.Ronaldo.

Kể từ khi HLV Roberto Martinez lên nắm quyền ở đội tuyển Bồ Đào Nha, C.Ronaldo vẫn được nâng niu nhưng tầm ảnh hưởng của cầu thủ này không còn như trước, trong bối cảnh Bồ Đào Nha đang có nhiều ngôi sao vươn lên mạnh mẽ như Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes hay Bruno Fernandes.

Việc Messi đã giành được chức vô địch World Cup là động lực lớn thúc đẩy C.Ronaldo đoạt danh hiệu này (Ảnh: Getty).

Nhưng thuận lợi của C.Ronaldo cũng ở chỗ được thi đấu bên cạnh những “vệ tinh” ở đẳng cấp thế giới. Họ sở hữu hai tiền vệ trung tâm đa năng bậc nhất thế giới (Vitinha, Joao Neves), hậu vệ trái số một thế giới (Nuno Mendes) và tiền vệ kiến tạo hàng đầu thế giới (Bruno Fernandes, vừa phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải ở Ngoại hạng Anh). Hay nói cách khác, CR7 đang có sự hậu thuẫn lớn từ phía sau, để có thể tự tin phá dớp.

Bản thân C.Ronaldo cũng cho thấy mình chưa hết thời gian khi vừa kết thúc mùa giải Saudi Arabia với 28 bàn thắng. Kể từ khi sang đất nước Trung Đông, CR7 chưa bao giờ ghi dưới 30 bàn thắng (trên mọi đấu trường) trong mỗi mùa giải.

Đôi khi thành công của Messi (với chức vô địch World Cup 2022) sẽ là động lực rất lớn thúc đẩy C.Ronaldo bùng cháy ở World Cup 2026. Trong sự nghiệp, CR7 chưa bao giờ là kẻ dễ bỏ cuộc.