Nhà vô địch WBC Muay thế giới tranh tài ở giải đấu lớn tổ chức tại Việt Nam

Sự kiện võ thuật Muay Thai Rampage (cơn thịnh nộ trong môn Muay) chính thức trở lại, kết hợp cùng Road to One (đường đến One Championship) Việt Nam tổ chức chuỗi giải đấu. Sự kiện này nhằm tìm kiếm những tài năng mạnh nhất, tham gia thi đấu tại One Championship.

Trương Cao Minh Phát từng giành đai WBC Muay thế giới, hạng flyweight (Ảnh: T.T).

Đây cũng là lần đầu tiên Road to One được tổ chức tại Việt Nam, mang đến suất thi đấu cho người thắng cuộc tại đấu trường võ thuật lớn nhất thế giới này.

Chuỗi sự kiện gồm 3 vòng tương đương với 3 giải đấu liên tiếp bao gồm: Vòng loại (ngày 19/5), bán kết (21/7) và chung kết (15/9).

Tổng cộng có 16 võ sĩ thi đấu ở 2 hạng cân flyweight (61,2kg) và straw-weight (56,6kg), với thể thức thi đấu đối kháng loại trực tiếp. Võ sĩ thắng chung cuộc ở mỗi hạng cân sẽ giành được quyền thi đấu tại One Championship.

Những cái tên nổi bật sẽ tham dự sự kiện có Trương Cao Minh Phát (từng giành đai WBC Muay thế giới, hạng flyweight), Huỳnh Hoàng Phi, Bùi Trần Tấn Tài, Phan Trọng Quý…

Riêng Trương Cao Minh Phát cho biết: "Tôi có được một lộ trình thi đấu rõ ràng để có cơ hội tham gia thi đấu tại One Championship. Việc phải đối đầu với những võ sĩ mạnh là điều không hề dễ dàng, nhưng đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Tôi sẽ chiến đấu hết mình để trở thành người chiến thắng".