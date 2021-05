Nhà vô địch Siêu Việt dã Trung Quốc chết trong vụ thảm họa giải chạy 100km

Dân trí Vận động viên đang nắm giữ kỷ lục Siêu Việt dã của Trung Quốc, Lương Cảnh đã thiệt mạng bởi thảm họa khủng khiếp xảy ra ở giải Ultra Trail tổ chức ở Bạch Ngân (Cam Túc, Trung Quốc).

Giải Ultra Trail có chiều dài 100km được tổ chức với sự tham dự của 171 vận động viên (VĐV), được diễn ra vào trưa ngày 22/5. Đây là lần thứ tư, giải Ultra Trail 100km này được tổ chức tại khu thắng cảnh rừng đá Hoàng Hà.

Đây là giải chính thống của chính quyền địa phương tổ chức, do Đảng ủy Cam Túc, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở thể thao tỉnh, Ủy ban quản lý khu Bảo tồn công viên địa chất cùng phối hợp tổ chức, nhằm quảng bá du lịch địa phương, do đó sự can thiệp của địa phương vào công tác tổ chức là khá cao.

Khi cuộc thi đang diễn ra, một cơn mưa đá kèm theo gió lớn ập xuống khiến rất nhiều VĐV mất liên lạc. Khoảng 700 nhân viên cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm các nạn nhân, nhưng chỉ cứu được 151 người.

Nhiều VĐV đã thiệt mạng vì cái lạnh trên vùng núi cao

Theo thông báo mới nhất của ban tổ chức, vụ thảm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử các giải chạy Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 21 VĐV.

Trong số những VĐV xấu số, nhà vô địch Siêu Việt dã Trung Quốc chết trong giải này ở trước CP3 gây chấn động làng chạy của đất nước gần 2 tỷ dân.

Anh được mệnh danh là nhà vô địch của những nhà vô địch siêu marathon tại Trung Quốc. Trước khi thiệt mạng, Lương Cảnh là nhà vô địch của giải Giang Nam 100 dặm được tổ chức cách đây chưa lâu. Lương Cảnh cũng chính là nhà vô địch 3 năm liên tiếp của giải Ultra Trail Bạch Ngân. Giải đấu này ra đời năm 2018, và đây là năm thứ 4 giải được tổ chức.

Theo các nhân chứng, Lương Cảnh được tìm thấy nằm bên đường dưới chân núi, không đeo kính đi đua, trước đoạn leo lên CP3. Những người cứu hộ đã nhanh chóng sơ cứu nhưng VĐV này không còn dấu tích của sự sống.

Lâm Cảnh là nhà vô địch của nhiều giải Siêu việt dã Trung Quốc

Lâm Áo - một VĐV nổi tiếng của Trung Quốc, nhà đương kim Á quân giải Giang Nam, chính là người tìm thấy thi thể của Lương Cảnh khi cùng đoàn cứu hộ đi tìm kiếm các nạn nhân trên đoạn đường chạy Rừng Đá Hoàng Hà.

Lâm Áo kể lại trong nước mắt: "Tôi nhìn thấy người nằm đấy có ngoại hình và trang phục rất giống với Lương Cảnh, nhưng lại không đeo kính. Tôi không bao giờ nghĩ Lương Cảnh lại là người nằm trong số những VĐV bị thiệt mạng. Chính tai tôi trước đó đã nghe có tin rằng Lương Cảnh đã được giải cứu.

Nhưng đến khi một người trong nhóm cứu hộ hỏi to: "Áo bib 001 là của ai?", thì tôi biết chắc chắn là cậu ấy rồi. Tôi không tin nổi vào tai mình, hai chân run lẩy bẩy, đứng không vững. Tôi nhìn thấy chân của Lương Cảnh có vết va đập. Có thể cậu ấy đã bị ngã dẫn đến thiệt mạng".

Cái chết của Lâm Cảnh khiến thảm họa giải chạy của Trung Quốc càng trở nên tang tóc, ám ảnh với cộng đồng chạy. Sau khi được giải cứu, nhiều VĐV cũng đã kể về những giây phút kinh hoàng phải chiến đấu với sự sống - cái chết trên những ngọn núi lạnh giá.

"Tôi lạnh không thể chịu nổi nữa, lê từng bước, gió mạnh tới nỗi chỉ mong có một xó nào để nấp vào. Tôi vừa lôi chăn giữ nhiệt ra, nó bị gió thổi bay luôn, thật vô dụng! Chăn giữ nhiệt của VĐV khác còn thảm hơn, vừa bị thổi bay vừa bị gió xé rách ra làm nhiều mảnh", một VĐV kể lại.

Công tác tìm kiếm VĐV mất tích đã gặp nhiều khó khăn vì địa hình và thời tiết xấu

"Tôi chỉ có một ý nghĩ trong đầu, mình không thể chết ở đây được, mình phải xuống núi, có ngã cũng phải ngã ở dưới kia. Tôi thấy tôi vẫn còn may mắn vì đưa ra quyết định bỏ cuộc sớm, vào đúng lúc cảm thấy thân nhiệt bắt đầu hạ xuống, tôi bỏ cuộc và đó là một điều thật may mắn", một VĐV khác chia sẻ.

Theo các chuyên gia đánh giá, tất cả các nạn nhân đều tử vong do nhiệt độ ngoài trời quá rét khiến thân nhiệt xuống thấp quá ngưỡng chịu đựng. Một số VĐV có thể bị ngã dẫn đến va đập đầu vào đá.

Nhiều VĐV cho biết, trước khi xuất phát, họ đã nhận ra thời tiết xấu hơn là những cảnh báo của ban tổ chức. Tuy nhiên, tất cả vẫn bước vào cuộc đua và thảm họa đến là điều mà tất cả đều không mong muốn.

"Trong lúc chờ xuất phát thì đã có một cơn giông cực lớn, trời tối đen, gió giật rất to, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Tôi đã tham gia rất nhiều cuộc đua 100km nhưng lần này, là lần đầu tiên, tôi đã phải chạy 2km để khởi động trước khi xuất phát, nhưng trong thời tiết đó, người tôi vẫn không thể nào ấm lên được!", một vận động viên cho biết.

