Nguyễn Xuân Son nói thật lòng về cuộc sống và bóng đá Việt Nam

Tờ ESPN đã gọi khoảnh khắc Xuân Son chấn thương trong trận lượt về chung kết AFF Cup 2024 với Thái Lan là “người hùng gục ngã” trên sân cỏ. Dù đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch giải đấu nhưng Xuân Son cũng mất hàng tháng trời để điều trị chấn thương. Thậm chí, tới tận bây giờ, anh vẫn chưa trở lại sân cỏ.

Xuân Son cảm thấy như được sinh ra ở Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

“Tôi ăn mừng chức vô địch trong bệnh viện. Lúc đó, tôi theo dõi trận đấu cùng vợ, chỉ cầu mong trọng tài sớm nổi hồi còi kết thúc để chúng tôi trở thành nhà vô địch”, Xuân Son xúc động nhớ lại thời khắc gặp khó khăn.

Trong thời khắc trở về quê nhà Brazil dưỡng thương, Xuân Son đã trả lời phỏng vấn tờ ESPN. Trong đó, tiền đạo sinh năm 1997 nhớ lại những gì đã qua: “Ngày mới đến, mọi thứ quá lạ lẫm với tôi. Tôi tới một đất nước chưa phát triển nhiều về bóng đá. Sân bãi và cơ sở vật chất ở nơi đây không tốt. Do đó, tôi nghĩ mình sẽ không ở lại đây lâu.

Người muốn ở lại thì sẽ thích nghi. Không phải Việt Nam phải thay đổi vì chúng ta, mà chúng ta phải học cách thích nghi với Việt Nam”.

Và rồi như định mệnh, Rafaelson đã ở lại Việt Nam 5 năm và được nhập tịch Việt Nam với cái tên là Xuân Son, trước khi trở thành người hùng của đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son nhận xét về dân tộc Việt Nam: “Đây là một dân tộc rất gắn kết. Khi tôi nói đến lòng yêu nước, tức là nói đến sự đoàn kết. Bất cứ điều gì bạn làm vì đất nước Việt Nam, vì người dân Việt Nam, bạn sẽ được người hâm mộ ghi nhận và ôm chặt vào lòng”.

Xuân Son muốn giúp đội tuyển Việt Nam dự World Cup 2030 (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ chỗ “không muốn ở lại lâu”, Xuân Son bắt đầu học tiếng Việt, mê mẩn món ăn Việt Nam. Giờ đây, anh đã xem Việt Nam trở thành quê hương thứ hai của mình. “Đôi khi tôi thấy như thể mình sinh ra ở đây”. Xuân Son tâm sự.

Tính đến nay, Xuân Son đã chơi 120 trận tại V-League, ghi 90 bàn và có 15 kiến tạo. Những con số đó biến anh thành một trong những ngoại binh xuất sắc nhất lịch sử giải đấu.

Vài năm gần đây, V-League thu hút ngày càng nhiều cầu thủ ngoại, đặc biệt là người Brazil. Theo CIES Football Observatory, từ 2020 đến 2025 có tới 80 cầu thủ rời Brazil sang Việt Nam thi đấu.

Không nghi ngờ gì, thành công của Xuân Son góp phần mở đường cho làn sóng này, bên cạnh mức đãi ngộ hấp dẫn. Một số CLB như Nam Định sẵn sàng trả lương cho cầu thủ tương đương với giải vô địch quốc gia Brazil, dù mặt bằng chung của V-League chỉ ngang giải hạng 2 Brazil.

Hai cậu con trai của Xuân Son đều sinh ra ở Việt Nam. Từ người xa lạ, cầu thủ này nguyện cống hiến hết mình cho đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son khát khao lớn giúp đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự World Cup 2030: “Giấc mơ lớn nhất của tôi là cùng đội tuyển Việt Nam góp mặt tại World Cup 2030. Tôi biết đó là mục tiêu rất khó, nhưng không gì là không thể. Tôi muốn cống hiến hết sức mình để biến điều đó thành hiện thực”.

Đó không chỉ là lời hứa với bóng đá Việt Nam, mà còn là khát vọng của một người con đã tìm thấy quê hương thứ hai, nơi anh được yêu thương, tôn vinh và trao sứ mệnh dẫn dắt cả một thế hệ.