Nguyễn Quang Hải: Từ nỗi đau giấu kín tới khát vọng dâng trào

Ngày Quang Hải tròn 25 tuổi cũng là lúc hợp đồng giữa anh và Hà Nội FC chính thức hết hạn. Quang Hải trở thành cầu thủ tự do, mang theo nhiều khát vọng, hoài bão về một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy hứa hẹn phía trước.

Trong một "show diễn" chia tay của mình với 4 trận liên tiếp từ Thanh Hóa, Viettel, Công an Nhân dân và SHB Đà Nẵng, Quang Hải chỉ thực sự gây ấn tượng ở 2 trong 4 lần ra sân. Trước Thanh Hóa, Quang Hải là người duy nhất ghi bàn giúp Hà Nội FC có 3 điểm quý như vàng. Trước Công an Nhân dân, anh chỉ mất đúng 5 phút kể từ khi được vào sân từ băng ghế dự bị để kiến tạo cho Tuấn Hải lập công. Dẫu vậy, điều đó cũng là đủ cho một đoạn kết của chương đầu tiên gắn bó với Hà Nội FC. Gọi là đầu tiên bởi như kỳ vọng của bầu Hiển, khát khao từ đội bóng thủ đô cộng thêm nghĩa tình từ chính Quang Hải thì ngày mà Hải "con" từ nước ngoài trở về cũng là lúc chương thứ 2 mang tên tái hợp sẽ diễn ra đối với đôi bên.

Tất nhiên, cột mốc thời gian cho ngày cả hai tái ký hợp đồng chưa xác định. Và nó phụ thuộc vào bản lĩnh của Quang Hải giúp cho anh đi xa và đi lâu như thế nào ở châu Âu, nơi vốn dĩ chứa đựng nhiều cơ hội và thách thức với cầu thủ Việt Nam - một nền bóng đá đang lên nhưng chưa đủ vững vàng để các đại diện có thể cứng cỏi thể hiện mình như Nhật Bản, Hàn Quốc…

Dẫu sao, nhìn về những người đi trước, Quang Hải có thể thêm tự tin về quyết định sang châu Âu của mình. Đoàn Văn Hậu không thể xem là một thất bại khi đến Heerenveen. Trong một bản hợp đồng cho mượn với những điều khoản ràng buộc khá phức tạp, Văn Hậu vẫn có nửa năm phát triển mình tại đội bóng Hà Lan. Con số 2 phút vào sân ở Cúp Quốc gia Hà Lan có thể khiến nhiều người ngộ nhận về một thất bại khi xuất ngoại của Văn Hậu. Nhưng nên nhớ rằng, anh đã có 10 trận đấu cùng 1 đường kiến tạo thành bàn cho đội U21 Heerenveen ở giải đấu dự bị, với chất lượng và trải nghiệm chắc chắn đáng quý hơn nhiều so với đẳng cấp V-League.

Lê Công Vinh cũng là cái tên đáng học hỏi. Vượt qua những định kiến về trình độ ở giai đoạn 2010, Công Vinh đã nỗ lực hết mình để chứng tỏ rằng cầu thủ Việt Nam không ngộp thở giữa đại dương đẳng cấp châu Âu. 2 lần vào sân là 2 lần Công Vinh ghi bàn thắng cho Leixoies, trước những đối thủ mang tên Custoias và Padroense. Từ khởi đầu đầy cố gắng ấy, Công Vinh đã được bố trí thi đấu thêm 2 trận tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha. Trong một khoảng thời gian cho mượn đầy ngắn ngủi, Công Vinh đã cho thấy được bản lĩnh Việt Nam vẫn có thể tìm được một chỗ đứng nào đó tại lục địa già.

So với Công Vinh hay Văn Hậu, Quang Hải thậm chí còn có những lợi thế lớn hơn. Đặc biệt trong đó là sự chủ động. Trong vai trò một cầu thủ tự do, Quang Hải có thể sẵn sàng lắng nghe và trực tiếp đàm phán những điều khoản có lợi cho bản thân mình, thay vì chỉ đóng vai trò một trong ba bên đàm phán như các trường hợp cho mượn trước đó. Cũng trong vai trò một cầu thủ tự do, Quang Hải có thể chủ động tìm kiếm một đội bóng với đề nghị phù hợp cho bản thân mình, bên cạnh chế độ đãi ngộ là chỗ đứng và vị thế của mình tại CLB đó. Hôm 12/4, đúng ngày sinh nhật của Quang Hải, anh nhận được món quà từ đội bóng mới. Người đại diện của anh khẳng định chiếc áo số 19 - số áo gắn liền với Quang Hải sẽ tiếp tục trao cho ngôi sao này khi đến CLB của châu Âu.

Vậy là, hành trình đầu tiên trong sự nghiệp của Quang Hải đã khép lại. 9 năm được đào tạo và trưởng thành ở Hà Nội, ngót thập kỷ làm Vua giải trẻ lững lầy từ thủ đô đến quốc gia và 6 năm tiến bộ từng ngày khi chơi bóng chuyên nghiệp, Quang Hải - cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam sẽ rời vùng an toàn để trao cho mình một thử thách mới.

Đúng như Quang Hải đã chia sẻ và tự dặn lòng mình: "Việc chấp nhận thử thách đã là thành công đối với tôi, ở khía cạnh cá nhân. Còn việc có thích nghi được với môi trường mới, được ra sân thi đấu hay không, là chuyện của tương lai. Các cầu thủ từng xuất ngoại trước đây mang lại nhiều bài học. Tôi luôn lấy đó làm kinh nghiệm để học hỏi, tích lũy và phát triển theo đúng hướng mà mình vạch ra".

Nhiều chuyên gia và nhà môi giới nước ngoài cho rằng, Quang Hải xuất ngoại ở tuổi 25 có phần… muộn. Jernej Kamensek, nhà môi giới người Slovenia khẳng định tài năng của Quang Hải đã phát tiết từ khi anh tỏa sáng rực rỡ ở VCK U23 châu Á 2018. Dẫu vậy, Quang Hải không vội vã để xuất ngoại. Nhiều lần anh chia sẻ với những người thân, việc xuất ngoại cần phải chọn một thời điểm chín muồi, khi năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh của cầu thủ này đạt đến độ chắc chắn nhất.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chính là thước đo tốt nhất để Quang Hải thấy mình đạt điểm rơi như vậy. Ngược lại, màn trình diễn thuyết phục của anh trước những Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc đủ khiến các CLB nước ngoài, từ châu Á đến châu Âu quan tâm. Nhiều người cho rằng, Quang Hải sẽ tới Áo. Thậm chí chơi cho một CLB lớn của quốc gia này. Đó là một phần thưởng xứng đáng cho sự già dơ và suy nghĩ có trước, có sau nơi cầu thủ này.

Đa phần các cầu thủ đều cho rằng, Quang Hải là một cầu thủ già dặn. Ngay cả gia đình của anh cũng có nhận định như thế. Ông Nguyễn Quang Thuần, bố của tiền vệ Nguyễn Quang Hải tâm sự thế này: "Thằng Hải chững chạc hơn so với đám bạn cùng thời. Khi tôi nói đến đây, nhiều người sẽ nói rằng: À, Hải có tiềm năng bóng đá hơn các cầu thủ cùng lứa. Nhưng tôi thấy rằng, Hải chín chắn không chỉ trên sân cỏ. Hải luôn suy nghĩ và hướng về gia đình. Lúc nào, nó cũng nghĩ cho bố, cho mẹ, cho anh. Không phải tới bây giờ, Hải mới vậy. Từ khi còn nhỏ, nó lúc nào cũng giữ phần thiệt và dành phần hơn cho mọi người xung quanh gia đình".

Đúng là không chỉ chín chắn, Quang Hải luôn dành sự quan tâm lớn cho những người thân yêu của mình. "Có một Quang Hải bùng nổ trong thi đấu nhưng trầm lặng ngoài cuộc sống. Một Quang Hải luôn rất ít nói về mình trong những cuộc điện thoại nhưng lại quan tâm mẹ hôm nay có khỏe không, bố đã bớt đau lưng chưa, anh trai hôm nay đi đâu... Đấy là một Quang Hải biết sống vì người khác", một người bạn thân của Quang Hải tâm sự. Trong mỗi bữa cơm, Quang Hải ít khi là người dẫn dắt câu chuyện. Anh kiệm lời, chỉ lắng nghe bạn bè rôm rả tâm sự. Còn Quang Hải, anh khẽ gắp từng miếng thịt vào bát của người xung quanh. Khi được hỏi: "Sao không ăn, Hải", tiền vệ này chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Em đang ăn, mọi người đừng để ý nhé".

Chưa từng một lần Quang Hải nói chuyện chấn thương, đau đớn của mình với bố mẹ. Có chăng, anh chỉ chia sẻ với người anh nhưng cũng không quên dặn là đừng để bố mẹ biết. "Con ổn, không sao cả" kèm những cái cười mỉm là điều quá quen thuộc với cô Cúc, chú Thuần khi hỏi chuyện của con trai. "Nhưng khi về phòng, có những đêm cầu thủ này bật dậy giữa đêm, không thể ngủ được vì vết đau, vết thương trong lúc thi đấu. Hải thậm chí không nói cả với anh trai ở cùng phòng, cậu cắn răng chịu đựng khi cả phòng đã chìm trong bóng tối", anh Nguyễn Quang Phong, anh trai ruột của Quang Hải tâm sự như thế.

Một câu chuyện nữa cũng chứng kiến Quang Hải hết lòng vì anh em thế nào. Gần 3 năm trước tại SEA Games 2019 ở Philippines, Phan Văn Biểu - thủ môn của U23 Việt Nam không có tên trong danh sách được nhận tiền thưởng. Lý do là bởi anh không nằm trong danh sách chính thức thi đấu ở SEA Games. Hay câu chuyện của đồng đội, Bùi Tiến Dụng và Hà Đức Chinh - hai cầu thủ cùng lứa với Văn Biểu tại Trung tâm PVF có tâm sự lại với Quang Hải. Với tư cách một người thủ quân U23 Việt Nam, Hải đứng ra trao đổi với Ban huấn luyện để xin được quyền lợi cho người đồng đội của mình.

Quang Hải là một ngôi sao. Nhưng thay vì một sự ích kỷ để nâng tầm giá trị, Hải thường lựa chọn cách sống vì đồng đội, sống vì gia đình như thế. Còn nhớ hồi đầu tháng này, khi trao đổi với báo giới về kế hoạch xuất ngoại, Hải còn băn khoăn không biết có thể đưa gia đình sang với mình không nữa. Không phải vì anh nhớ nhà, nhớ gia đình mà bởi Hải muốn chia sẻ những kỷ niệm đẹp nhất, bước ngoặt sự nghiệp đáng giá nhất cùng những người thân yêu nhất của mình.

Người đại diện của Quang Hải từng nói với anh thế này: "Con sống vì người khác nhiều quá". Đó cũng là một tính cách đáng mến của anh, bên cạnh một Quang Hải bùng nổ và tài năng trên sân cỏ. Nhưng đã đến lúc để Quang Hải chọn một lối đi của riêng mình. Cũng đã đến lúc anh cần dành riêng cho bản thân một sự trải nghiệm mang tính đột phá cho bản thân. Để sau này, khép lại một sự nghiệp thành công, Quang Hải có thể mỉm cười khi mình đã không bỏ lỡ một tuổi trẻ tài năng, hứa hẹn và hoài bão…

Nội dung: Ngọc Hân

Thiết kế: Khương Hiền

17/04/2022