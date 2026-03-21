"Người cũ" của Man Utd tỏa sáng, Liverpool nhận trái đắng ở Amex

Liverpool tiếp tục đánh rơi điểm số quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới, sau thất bại 1-2 trước Brighton & Hove Albion tại sân vận động Amex vào tối 21/3. Đây là trận đấu thứ 5 trong 6 chuyến làm khách gần nhất mà "Lữ đoàn đỏ" không thể giành chiến thắng trên sân của "Chim mòng biển".

Trận đấu trên bờ biển phía Nam nước Anh khởi đầu chậm chạp, bị trì hoãn 15 phút và gián đoạn bởi chấn thương sớm của tiền đạo Hugo Ekitike bên phía Liverpool chỉ sau chưa đầy 10 phút. Curtis Jones vào sân thay thế, nhưng Liverpool không thể tái hiện màn trình diễn ấn tượng trước Galatasaray tại Champions League giữa tuần.

Sự khởi đầu thiếu tập trung của họ nhanh chóng bị trừng phạt ở phút 15. Từ đường tạt bóng bên cánh trái của Ferdi Kadioglu, Diego Gamez đánh đầu chuyền ngang để Danny Welbeck dứt điểm cận thành mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 11 của Welbeck tại Ngoại hạng Anh mùa này, giúp anh trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn nhất giải đấu.

Welbeck ăn mừng bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Liverpool nỗ lực đáp trả nhưng thiếu đi sự sắc bén trên hàng công khi cả Ekitike và Mohamed Salah đều vắng mặt. Cú đánh đầu của Alexis Mac Allister từ quả tạt của Dominik Szoboszlai đã buộc thủ môn Bart Verbruggen phải trổ tài. Dù tấn công thiếu hiệu quả, đoàn quân của HLV Arne Slot vẫn tìm được bàn gỡ ở phút 30 nhờ sai lầm nghiêm trọng của đội chủ nhà. Lewis Dunk có pha chuyền về bất cẩn sau đường phát bóng dài của Giorgi Mamardashvili, tạo điều kiện cho Milos Kerkez cướp bóng và lốp bóng tinh tế qua đầu Verbruggen, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp hai, Brighton thi đấu đầy hứng khởi. Dù Kadioglu và Mats Wieffer bỏ lỡ cơ hội, Welbeck vẫn không mắc sai lầm. Tương tự bàn mở tỷ số, pha lập công này cũng xuất phát từ cánh trái, với đường căng ngang của Yankuba Minteh, được Jack Hinshelwood làm tường để cựu cầu thủ của Man Utd dễ dàng đệm bóng ghi bàn. Bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra lỗi việt vị.

Liverpool chơi nhạt nhòa trên sân Amex (Ảnh: Getty).

Thế trận trở nên cởi mở hơn trong khoảng thời gian còn lại, với những pha cứu thua của Mamardashvili trước Gomez và Minteh, trong khi Verbruggen cũng cản phá cú sút thấp của Jones. Tuy nhiên, màn trình diễn mờ nhạt của Liverpool trong hiệp hai không có dấu hiệu cải thiện. Họ suýt nhận thêm bàn thua khi Kaoru Mitoma đi bóng kỹ thuật rồi kiến tạo cho Hinshelwood, nhưng cầu thủ này dứt điểm không trúng tâm bóng trong tình huống thuận lợi.

Ngoài cú sút uy lực của Cody Gakpo buộc Verbruggen phải trổ tài, Liverpool không tạo ra nhiều cơ hội đáng kể để giành lại điểm số. Với kết quả này, họ có nguy cơ kém top 4 tới 5 điểm sau vòng đấu này. Chiến thắng của Brighton lẽ ra còn đậm hơn nếu Jones không kịp cản phá cú dứt điểm của Yasin Ayari, nhưng đội chủ nhà vẫn có được thắng lợi thứ 4 trong 5 trận gần nhất, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.