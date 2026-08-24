Ngôi sao Thái Lan thể hiện quyết tâm thắng tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình

“Chúng tôi vẫn còn cơ hội và sẽ không từ bỏ hy vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, nỗ lực hết sức và giành chiến thắng”, Yotsakorn Burapha, tiền đạo đội tuyển Thái Lan, phát biểu với truyền thông tại buổi tập ngày 23/8, trước thềm trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 26/8.

HLV Anthony Hudson chỉ đạo các học trò trong buổi tập chiều 23/8 (Ảnh: FA Thailand).

Các cầu thủ Thái Lan đã có buổi tập tại một sân vận động thuộc tỉnh Pathum Thani trước khi di chuyển sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận tái đấu. Buổi tập kéo dài khoảng một giờ, tập trung vào việc phục hồi thể lực cho các cầu thủ. Đội được chia thành hai nhóm: những người đá chính ở trận đấu trước tập trung phục hồi, trong khi các cầu thủ còn lại tập luyện đầy đủ.

Trận thua 0-2 trước tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi khiến không ít cầu thủ Thái Lan cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, tiền đạo Yotsakorn Burapha cho biết anh và các đồng đội vẫn còn “vũ khí bí mật” trong trận lượt về với “Rồng vàng”.

Cầu thủ Thái Lan kỳ vọng đội nhà sẽ lội ngược dòng đánh bại tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình (Ảnh: FA Thailand).

“Nói thật là tôi cảm thấy thất vọng sau trận thua. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội, trong đó có cả bản thân tôi, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tôi nghĩ nếu chúng tôi tận dụng được những cơ hội đó, chúng tôi đã có thể kiểm soát trận đấu. Nếu chúng tôi ghi bàn trong hiệp 1, trận đấu sẽ dễ dàng hơn. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã qua rồi, chúng tôi phải tập trung vào trận đấu tiếp theo.

Tôi nghĩ chúng tôi cần chuẩn bị tốt, và nếu toàn đội đoàn kết chiến đấu thì sẽ không quá khó khăn. Tôi hy vọng chúng tôi có thể làm nên lịch sử ngay trên sân nhà của Việt Nam. Tôi muốn người hâm mộ Thái Lan cổ vũ chúng tôi hết mình. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chức vô địch”, Yosakorn Burapha tuyên bố.

Trong khi đó, Usama Thiengkham, hậu vệ trái của đội tuyển Thái Lan, cho biết: “Cá nhân tôi rất thất vọng với kết quả, nhưng tất cả các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Thật đáng tiếc là chúng tôi không thể tận dụng được những cơ hội có được hoặc dứt điểm thành công, trong khi Việt Nam lại làm tốt hơn.

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, vẫn còn trận đấu thứ hai. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chuẩn bị kỹ lưỡng để chiến đấu với họ và hướng đến một kết quả tốt. Chúng tôi đang cố gắng rút kinh nghiệm và khắc phục những sai lầm từ trận đấu trước để cải thiện. Tất nhiên, làm khách trên sân của tuyển Việt Nam là một trận đấu khó khăn, nhưng không gì là không thể và chúng tôi sẽ cống hiến hết mình”.

Trước đó, tiền vệ đội trưởng Sarach Yooyen của đội tuyển Thái Lan cũng tự tin về một kết quả tốt ở trận chung kết lượt về khi tuyên bố: “Tôi cho rằng tỷ số 0-2 không phải là cách biệt quá lớn với đội tuyển Thái Lan. Thật may mắn cho chúng tôi khi trận chung kết diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về.

Chúng tôi vẫn còn 90 phút nữa ở phía trước. Đội tuyển Thái Lan sẽ lật ngược tình thế ở trận chung kết lượt về và giành ngôi vô địch".