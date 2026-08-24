Truyền thông Thái Lan: “Tuyển Việt Nam không vượt trội, không thực sự mạnh”

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Rajamangala vào tối 22/8. Tuy nhiên, ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam chỉ cầm bóng 36% và thi đấu có phần lép vế trước “Voi chiến” trong hiệp 1.

Trang Kirian Buriram cho rằng đoàn quân HLV Kim Sang Sik không quá mạnh và cũng không vượt trội so với đội nhà trong trận đấu vừa qua.

Báo Thái Lan cho rằng đội tuyển Việt Nam không vượt trội so với đội nhà (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trang này viết: “Những con số cho thấy thực tế rõ ràng. Đội tuyển Việt Nam không vượt trội và cũng không quá mạnh. Họ kiểm soát bóng ít hơn và tạo ra ít cơ hội hơn so với Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhưng Thái Lan không hề lép vế. “Voi chiến” kiểm soát bóng tới 64%, tung ra 16 cú dứt điểm và hưởng 6 quả phạt góc. Trong khi đó, Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 36%, dứt điểm 13 lần và có 3 quả phạt góc. Điều đó cho thấy, đội tuyển Việt Nam không kiểm soát trận đấu hoặc tạo ra nhiều cơ hội hơn Thái Lan”.

Trang Kirian Buriram cũng nhắc nhở về việc Thái Lan chỉ sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ U23 ở trận đấu này. Họ viết: “Thái Lan chỉ sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ U23. Họ đã gây sức ép tốt lên đội tuyển Việt Nam ở nhiều thời điểm nhưng lại tỏ ra thiếu quyết đoán ở những pha xử lý cuối cùng. Mặc dù đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng ít hơn nhưng họ thi đấu sắc bén. Bên cạnh đó, đội bóng này còn sở hữu thủ thành Lê Giang Patrik thi đấu xuất sắc và có nhiều pha cứu thua quan trọng.

Tỷ số phản ánh thực tế về một trận chung kết. Sự sắc bén quan trọng hơn tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như số cơ hội tạo ra”.

Ở dưới bài viết, nhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan và Đông Nam Á đã thể hiện quan điểm của mình. Tài khoản Non Dokjik viết: “Đội tuyển Việt Nam đã khai thác tốt điểm yếu ở hàng thủ Thái Lan. Các hậu vệ của “Voi chiến” thiếu tốc độ và không phán đoán tốt trong các tình huống bóng bổng”.

Đội tuyển Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 36% trong trận đấu với Thái Lan (Ảnh: FAT).

Tài khoản T Somphone bình luận: “Trong bóng đá, số bàn thắng mới là yếu tố quyết định. Bạn kiểm soát nhiều bóng nhưng bế tắc thì cũng không giải quyết vấn đề gì”.

Người hâm mộ Thongchai Murf-bird viết: “Tôi thấy bóng đá Thái Lan ngày càng đổ lỗi nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ “Voi chiến” ngày càng đi xuống”.

Một tài khoản đồng tình: “Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng. Còn báo giới Thái Lan nói gì cũng không thay đổi tình hình”.

Chatchawal Rakwong khẳng định: “Tôi đang chờ đợi đội hình mạnh nhất của hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan chạm trán với nhau vào tháng 9”.

Tài khoản Chaiwat Chaiwat viết: “Vậy mà nhiều người nói đội tuyển Thái Lan chuẩn bị tham dự World Cup. Thực tế, đội bóng vẫn thi đấu chật vật ở Đông Nam Á”.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 20h ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình. Để vô địch, “Những chiến binh sao vàng” cần thắng, hòa hoặc thua với cách biệt không quá 1 bàn trước Thái Lan.

Trong trường hợp thất bại với cách biệt 2 bàn, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hiệp phụ với Thái Lan. Ở ASEAN Cup 2026, luật bàn thắng sân khách không được áp dụng. Nếu hai đội tiếp tục hòa ở hiệp phụ, họ sẽ bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Đội tuyển Việt Nam chỉ mất chức vô địch ASEAN Cup 2026 vào tay Thái Lan nếu thất bại với cách biệt từ 3 bàn trở lên.