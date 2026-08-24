Chuyên gia: “Vị thế của bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã đảo ngược”

Theo ông Dương Vũ Lâm, nhiều năm trước, Thái Lan là đội chơi chủ động, còn đội tuyển Việt Nam là đội phải rượt đuổi, bị cuốn theo lối chơi của người Thái. Hiện tại, mọi thứ đảo ngược, đội tuyển Việt Nam chơi đĩnh đạc hơn, chủ động hơn, còn Thái Lan mới là đội bị cuốn theo sự sắp đặt của đội tuyển Việt Nam.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, cựu Phó Chủ tịch AFF, cựu Phó Chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm phân tích về trận chung kết lượt đi ngày 22/8, dự đoán diễn biến của trận chung kết lượt về ngày 26/8, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Ông Dương Vũ Lâm (bìa trái) cùng với các cựu quan chức thể thao Việt Nam tại Asiad năm 2019 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thể hiện đẳng cấp

Ông đánh giá thế nào về trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan trên sân Rajamangala ở Bangkok?

- Thái Lan vẫn là đội mạnh, nhưng đội tuyển Việt Nam hiện giờ mới là đội mạnh nhất Đông Nam Á. Như tôi đã nói trước đó, cầu thủ Thái Lan vẫn sở hữu kỹ thuật tốt, nhưng về độ “quái” trong lối chơi, họ không bằng cầu thủ Việt Nam hiện nay.

Những gương mặt như Hoàng Đức, Quang Hải, trung vệ Thành Chung quá tỉnh táo, quá kinh nghiệm. Đấy là những gương mặt mà đội tuyển Thái Lan hiện giờ không thể có được. Những cầu thủ này thừa chuyên môn để dẫn dắt lối chơi của toàn đội, lại vừa tinh quái để buộc đối thủ phải chơi theo ý của chúng ta.

Công bằng mà nói, Thái Lan cũng có những cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng các pha dứt điểm của họ liên tục bị cản phá bởi sự xuất sắc của thủ môn Lê Giang Patrik. Thủ thành này lại là một nhân tố nữa ở đội tuyển Việt Nam, có trình độ rất khác so với mặt bằng trình độ chung của ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam có trình độ cao hơn Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo).

Ông đề cập đến chuyện Thái Lan bị cuốn theo lối chơi của đội tuyển Việt Nam, cụ thể là ở điểm nào, thưa ông?

- Đội tuyển Việt Nam chơi chậm trong hiệp một không phải vì chúng ta không thể chơi nhanh hơn, mà là vì HLV Kim Sang Sik muốn toàn đội chơi như thế. Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rằng đội tuyển Việt Nam đang đá trên sân đối phương, không thể mạo hiểm đẩy cao tốc độ đá tấn công với đối thủ đang hưng phấn hơn chúng ta.

Thứ hai, chẳng có đội bóng nào trên thế giới đủ thể lực đá nhanh từ đầu đến cuối. Quan trọng là chọn thời điểm để tăng tốc và đội tuyển Việt Nam chọn cách đá chậm ở hiệp đầu, nhằm tiết kiệm sức, rồi tăng tốc ở hiệp sau.

Điểm khác biệt giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt đi là chúng ta chuyển trạng thái nhanh hơn đối thủ. Nhờ khả năng chuyển trạng thái tốt mà đội tuyển Việt Nam có thể thay đổi tốc độ đột ngột, khiến đối thủ trở tay không kịp.

Đội tuyển Việt Nam chuyển trạng thái nhanh hơn đối thủ (Ảnh: Tuấn Bảo).

Khác biệt ở khả năng chuyển trạng thái

Ông có thể nói rõ hơn về điểm này, nói rõ hơn về năng lực chuyển trạng thái của đội tuyển Việt Nam?

- Trong phần lớn thời gian của trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đá khá chậm, chúng ta chuyền bóng từ tốn, như thể đang ru ngủ đối phương. Đến khi Thái Lan mất cảnh giác, chúng ta lại đột ngột tăng tốc, chuyền bóng nhanh và gọn gàng lên phía trên.

Chúng ta áp sát và xâm nhập cấm địa của Thái Lan rất nhanh, khiến đối thủ không kịp dàn trận để cản phá. Cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều từ cách chơi này, đặc biệt là bàn mở tỷ số của Hai Long ở phút 62.

Thái Lan không làm được như vậy, họ có thể chơi rất kỹ thuật, nhưng khi cần chuyển đổi trạng thái, họ không làm được như đội tuyển Việt Nam. Một khi họ cứ đá đều đều theo một kiểu, một trạng thái, không khó để đội tuyển Việt Nam bắt bài họ.

Bàn thắng mở tỷ số của Hai Long thể hiện rõ khả năng chuyển trạng thái tốt của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

Hơn nữa, như đã nói, Thái Lan sau khi tạo ra nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm, nhưng các pha dứt điểm này liên tục bị thủ môn Lê Giang Patrik xuất sắc ngăn chặn, họ ít nhiều bị xuống tinh thần.

Để chuyển đổi trạng thái tốt như đội tuyển Việt Nam đã thực hiện, chúng ta cần có những gì?

- Ngoài chiến thuật và tính kỷ luật, chắc chắn đội tuyển Việt Nam phải có những nhân tố giỏi. Như tôi đã đề cập, đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ tầm cỡ Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Chung, thủ môn Lê Giang Patrik có trình độ rất khác so với mặt bằng chung của giải đấu.

Đặc biệt, vai trò của Hoàng Đức rất quan trọng. Tôi cho rằng cậu ấy là tiền vệ trung tâm giỏi nhất Đông Nam Á hiện nay. Cậu ấy gần như làm lu mờ hàng tiền vệ của Thái Lan, dựa vào khả năng kiểm soát bóng và giữ nhịp rất tốt. Hoàng Đức cũng là người thực hiện đường chuyền mở ra đợt tấn công, dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Hai Long.

Hoàng Đức (14) đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi trạng thái của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

Dĩ nhiên, đội tuyển Việt Nam không chỉ có Hoàng Đức hay Quang Hải, chúng ta có đội hình rất đồng đều. Để chuyển trạng thái nhanh, các pha xử lý của từng cầu thủ phải gọn gàng và tinh tế, đòi hỏi kỹ thuật cao. Điều này toàn đội tuyển Việt Nam đã làm được, chứng tỏ chất lượng kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam tốt hơn nhiều so với trước đây.

Định hình phong cách

Ông hình dung kịch bản của trận chung kết lượt về sẽ như thế nào?

- Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ chơi chậm trong hiệp một. Trong khi đó, Thái Lan sẽ cố gắng đá nhanh, đẩy cao tốc độ ngay từ đầu vì họ đang cần bàn thắng để san lấp khoảng cách thua 0-2. Lối chơi của hai đội trong trận chung kết lượt về có thể sẽ tương tự như trận chung kết lượt đi.

Chúng ta cứ để cho họ đẩy cao đội hình tấn công. Thái Lan càng đẩy cao đội hình thì đội tuyển Việt Nam càng dễ phản đòn và ghi bàn. Có thể Thái Lan sẽ là đội khống chế bóng nhiều hơn trong khoảng thời gian đầu trận lượt về, nhưng đội thật sự khống chế thế trận sẽ là đội tuyển Việt Nam.

Kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam rất tốt (Ảnh: Tuấn Bảo).

Vị thế của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã đảo ngược so với trước đây. Nhiều năm trước, đội tuyển Việt Nam cố gắng rượt đuổi và phải trông chờ vào yếu tố may mắn mới hy vọng thắng được Thái Lan.

Hiện giờ thì Thái Lan mới là đội phải rượt đuổi và phải đi tìm sự may mắn mới có cơ hội đánh bại được đội tuyển Việt Nam. Vị thế của hai nền bóng đá đã thay đổi.

Một số ý kiến cho rằng nếu Thái Lan có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, họ sẽ không thua đội tuyển Việt Nam, ông đánh giá thế nào về luồng quan điểm này?

- Không thể nói trước kết quả của một trận bóng đá khi trận đấu ấy còn chưa diễn ra. Tuy nhiên, việc đội tuyển Thái Lan đã thua đội tuyển Việt Nam 3 trận liên tiếp tại chung kết ASEAN Cup (trận chung kết lượt đi và lượt về ASEAN Cup 2024, trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026) là câu chuyện có thật.

Đội tuyển Việt Nam 3 lần liên tiếp đánh bại Thái Lan ở các trận chung kết ASEAN Cup (Ảnh: Tuấn Bảo).

Chúng ta không chỉ thắng Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia, mà còn liên tục thắng họ ở cấp độ U23, từ SEA Games cho đến giải U23 Đông Nam Á.

Những kết quả ấy không hề ngẫu nhiên. Chất lượng của đội tuyển Việt Nam, chất lượng của cầu thủ Việt Nam phải ở trình độ nào đó thì mới liên tục thắng đội tuyển Thái Lan như vậy. Thành ra, chẳng có gì đảm bảo rằng nếu Thái Lan được bổ sung thêm những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài, họ sẽ tránh được thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Chúng ta tự tin vào năng lực của chính mình, chất lượng của chính mình. Chúng ta tự tin vào lối chơi đặc trưng mà chúng ta đã xây dựng thành công trong suốt nhiều năm vừa rồi. Đội tuyển Việt Nam không chủ quan nếu đối thủ được tăng cường thêm những cầu thủ tốt, nhưng với những gì mà chúng ta đã xây dựng được, chúng ta không còn e ngại họ nữa!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!