Tuyển Việt Nam thắng Thái Lan: Lời đáp trả đanh thép phát ngôn tranh cãi

Sức mạnh tổng hòa của đội tuyển Việt Nam

Trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Rajamangala vào tối 22/8, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Charnwit Polcheewin, đã đưa ra tuyên bố gây tranh cãi.

Đội tuyển Việt Nam chứng minh sức mạnh trước Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo).

Theo vị quan chức này, đội tuyển Việt Nam có tính chất mở rộng, khi chứng kiến sự kết hợp của những cầu thủ Việt Nam và Brazil. Chưa dừng lại ở đó, ông Charnwit Polcheewin còn khẳng định đội tuyển Thái Lan sẽ không sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài như đội tuyển Việt Nam vì không có bản sắc.

Tuy nhiên, sau trận đấu, vị sếp lớn của FAT đã trở thành mục tiêu của sự chỉ trích từ cổ động viên (CĐV) Thái Lan. Lý do là những lời mỉa mai của ông đã vô tình “chọc giận” đội tuyển Việt Nam.

Ở góc độ nào đó, tuyên bố của ông Charnwit Polcheewin là tấm gương phản chiếu cho “nỗi ám ảnh” của đội tuyển Thái Lan trước trận đấu. Ở chung kết ASEAN Cup 2024, "Voi chiến" đã thất bại trước đội tuyển Việt Nam với sự xuất sắc của Xuân Son. Trong những năm qua, báo giới và CĐV Thái Lan cũng đặc biệt quan tâm tới những cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam.

Thực tế trên sân cho thấy, HLV Anthony Hudson cũng dồn khá nhiều nhân sự của Thái Lan để “bắt chết” Xuân Son. Chính sự “chăm sóc đặc biệt” này khiến cho tiền đạo sinh năm 1997 không thể hiện được nhiều trong trận đấu này. Nhưng có một điều khiến tính toán của HLV Hudson đổ bể, đó là sự xuất sắc của những cầu thủ bản địa Việt Nam.

Phút 58, HLV Kim Sang Sik đã đi nước cờ mạo hiểm khi rút Xuân Son khỏi sân, nhường vị trí cho Hai Long. Và rồi, đây chính là nước cờ chí mạng khiến kế hoạch của Thái Lan phá sản. Khi Xuân Son rời sân, hàng thủ Thái Lan trở nên lúng túng vì không còn mục tiêu “chăm sóc”. Họ dường như đã được “lập trình” để “bắt chết” Xuân Son. Khi đối đầu với Đình Bắc di chuyển rộng, thi đấu cơ động, hàng thủ Thái Lan trở nên bị động.

Sự bối rối của hàng thủ Thái Lan thể hiện ở chỗ, cả ba hậu vệ đều bị hút theo Đình Bắc trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của đội tuyển Việt Nam. Cú giật gót đầy tinh tế của Đình Bắc cho Hai Long đã khiến tất cả bất ngờ, không kịp trở tay. Tương tự ở tình huống nâng tỷ số lên 2-0, các hậu vệ của Thái Lan cũng mắc lỗi vị trí khi Quang Hải xâm nhập vòng cấm.

Sự tỏa sáng của Hai Long là lời đáp trả đanh thép về chất lượng cầu thủ bản địa của Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trang Kirian Buriram thừa nhận: “Thái Lan thi đấu tốt trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được cơ hội. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tăng tốc, các cầu thủ Thái Lan không thể theo kịp tốc độ của đối thủ. Hàng thủ Thái Lan tập trung quá nhiều vào các cầu thủ gốc Brazil mà quên mất rằng đội tuyển Việt Nam vẫn còn những cầu thủ bản địa chất lượng”.

Sự tỏa sáng của những cầu thủ bản địa của Việt Nam là lời đáp trả đanh thép đối với quan điểm cho rằng đội tuyển Việt Nam phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch. Điều đáng nói, Thái Lan không phải là đối thủ duy nhất bị trừng phạt vì sự tỏa sáng bất ngờ của những ngôi sao bản địa Việt Nam.

Còn nhớ, trong trận đấu với Indonesia, HLV Kim Sang Sik đã khiến đối thủ bất ngờ bằng việc cất Xuân Son và Hoàng Hên trên băng ghế dự bị. Khi đó, Văn Vĩ và Hai Long đã tỏa sáng khi ghi hai bàn trong 15 phút đầu tiên, khiến Garuda (biệt danh của Indonesia) ôm hận.

Tài cầm quân, xoay chuyển thế trận của HLV Kim Sang Sik thêm một lần phát huy. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận một điều, đội tuyển Việt Nam đang có chiều sâu đội hình lý tưởng, giúp chiến lược gia người Hàn Quốc có thể liên tục xoay vòng đội hình. Đó là sự kết hợp hoàn hảo của những cầu thủ bản địa và nhập tịch, điều mà bóng đá Indonesia, Malaysia và cả Thái Lan đều muốn hướng đến.

Đội tuyển Việt Nam cần vươn xa hơn cấp độ Đông Nam Á

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách chức vô địch ASEAN Cup một trận đấu. Đó là trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 26/8. Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, “Những chiến binh sao vàng” nắm trong tay lợi thế quá lớn để giành chức vô địch giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn hai lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup (Ảnh: Tuấn Bảo).

Để lên ngôi, đoàn quân HLV Kim Sang Sik chỉ cần không thua với cách biệt quá 1 bàn trước Thái Lan. Tất nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá nhưng lịch sử đang ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Theo thống kê, chưa có đội bóng nào thắng với cách biệt 2 bàn ở lượt đi vòng loại trực tiếp ASEAN Cup/AFF Cup mà thất bại chung cuộc.

Bên cạnh đó, thống kê cũng chỉ ra rằng 14/15 đội bóng mở tỷ số ở trận chung kết lượt đi sẽ giành chức vô địch giải đấu.

Hay nói cách khác, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup trong lịch sử. Trong lịch sử, chỉ có hai đội từng làm được điều này là Singapore và Thái Lan.

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 25 trận bất bại liên tiếp (dài nhất Đông Nam Á). Trong đó, hầu hết các đối thủ của “Những chiến binh sao vàng” nằm trong khu vực. Đó là minh chứng cho thấy vị thế thống trị của đội tuyển Việt Nam trong làng túc cầu Đông Nam Á.

Tuy nhiên, đó không phải là đích đến cuối cùng của đội tuyển Việt Nam. Trong những năm qua, các đội bóng Đông Nam Á đều có khao khát cháy bỏng là vươn ra khỏi “ao làng” để khẳng định ở các giải đấu cấp độ châu lục. Indonesia đã chấp nhận nhiều rủi ro để nhập tịch cả đội hình gốc châu Âu với mục tiêu hướng tới World Cup. Thái Lan cũng nuôi mộng vươn lên top đầu châu lục trong nhiều năm qua.

Mỗi nền bóng đá sẽ có cách làm riêng. Cho tới thời điểm này, đội tuyển Việt Nam vẫn thành công khi kết hợp các cầu thủ bản địa và nhập tịch. Tuy nhiên, để ý thấy, chúng ta chưa có nhiều trận đấu cọ xát ở cấp độ châu lục. Kể cả trong các trận giao hữu, đội tuyển Việt Nam thường có xu hướng chọn các đối thủ yếu hơn.

Đội tuyển Việt Nam cần tỉnh táo, tránh tự huyễn hoặc sức mạnh bản thân (Ảnh: Tuấn Bảo).

Đây là điều khiến nhiều người băn khoăn vì chỉ còn vài tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào Asian Cup 2027 (diễn ra vào tháng 1/2027). Đó là đấu trường gồm hầu hết các đối thủ có thứ hạng FIFA cao hơn so với đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng, chúng ta cần thuốc thử đủ mạnh để biết mình đang ở đâu.

Bóng đá Việt Nam đang sống trong những ngày tháng vui vẻ ngập tràn nhưng đây là thời điểm mà “Những chiến binh sao vàng” cần tỉnh táo nhất, thay vì quá tự tin vào sức mạnh được thể hiện ở sân chơi Đông Nam Á.