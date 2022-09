Ngôi sao số một Ấn Độ đánh giá về sức mạnh của tuyển Việt Nam

Sau trận hòa trước Singapore, Ấn Độ cần phải giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở lượt đấu cuối mới có thể vô địch giải giao hữu. Trước thềm trận đấu này, ngôi sao số một của đội tuyển Ấn Độ, Sunil Chhetri đã nói về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Sunil Chhetri thừa nhận đội tuyển Việt Nam rất mạnh (ảnh: Goal).

Tiền đạo 38 tuổi cho biết: "Chúng tôi đã xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam trước Singapore. Họ thi đấu rất tốt, đặc biệt còn có lợi thế sân nhà. Tôi biết đó là đội bóng có bước thăng tiến nhanh nhất ở châu Á trong những năm qua. Chúng tôi thực sự cần làm việc chăm chỉ và cải thiện nhiều điều trước khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Trận đấu sắp tới sẽ không giống như trận gặp Singapore".

Sunil Chhetri cũng nhấn mạnh rằng Ấn Độ cần cải thiện trong tấn công lẫn phòng ngự. Anh cho biết: "Có nhiều điều mà đáng ra chúng tôi cần phải làm tốt hơn. Ấn Độ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và cần cải thiện cả khâu phòng ngự.

HLV trưởng đã nói chuyện nhiều về vấn đề này. Mặc dù tôi không quá khắt khe với bản thân nhưng rõ ràng, chúng tôi còn thiếu sót nhiều điều".

Sau trận hòa trước Singapore, Ấn Độ phải thắng đội tuyển Việt Nam mới lên ngôi vô địch (ảnh: Khoa Nguyễn).

Cuối cùng, tiền đạo kỳ cựu này khẳng định không có lý do bào chữa sau trận hòa trước Singapore. Anh nói thêm: "Không có lời bào chữa nào dành cho chúng tôi, kể cả vấn đề thời tiết. Toàn đội đã ở đây trong vài ngày, thời tiết hơi khác một chút so với khi ở Ấn Độ nhưng nó khá đẹp. Mặt sân cũng tuyệt vời. Do đó, hãy nhìn thẳng vào vấn đề đang tồn đọng ở đội tuyển Ấn Độ".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 27/9. Đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ cần hòa là sẽ giành chức vô địch.