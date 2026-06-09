Nelly Korda vô địch giải golf danh giá U.S Women’s Open 2026

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng vào ngày 8/6 (theo giờ Việt Nam), Nelly Korda giành tổng điểm -8 gậy, giành ngôi vô địch.

Nelly Korda vô địch U.S Women's Open 2026 (Ảnh: Getty).

Xếp thứ hai ngay sau Nelly Korda là 2 golfer Gaby Lopez (Mexico) và Charley Hull (Anh), mỗi người có tổng điểm -7 gậy.

Đứng thứ 4 là Chun In Gee (Hàn Quốc), với tổng điểm -6 gậy. Còn đứng thứ 5 cũng là một tay golf khác người Hàn Quốc, đó là Kim Sei Young, với tổng điểm -5 gậy.

U.S Women’s Open là giải đấu thuộc hệ thống major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt). Thế nên, giải đấu này thu hút rất nhiều tay golf mạnh của làng golf nữ thế giới.

Nelly Korda có danh hiệu major thứ 4 trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Giải có sự tham dự của các golfer Thái Lan như Atthaya Thitikul, Patty Tavatanakit, cựu số một thế giới Minjee Lee (Australia), hay nhà đương kim vô địch Olympic Lydia Ko (New Zealand).

Với Nelly Korda, ngôi vô địch U.S Women’s Open 2026 là danh hiệu major thứ 4 trong sự nghiệp của cô gái 28 tuổi này.

Trước đó, Nelly Korda đã vô địch Women’s PGA Championship 2021, vô địch Chevron Championship 2024 và 2026.