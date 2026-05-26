Tay golf người Mỹ vô địch giải golf The CJ Cup Byron Nelson 2026

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng 25/5 (theo giờ Việt Nam), Wyndham Clark giành tổng điểm -30 gậy, giành ngôi vô địch.

Wyndham Clark vô địch giải golf The CJ Cup Byron Nelson 2026 (Ảnh: Getty).

Ngôi đầu của giải golf The CJ Cup Byron Nelson 2026 mang về cho tay golf người Mỹ này số tiền thưởng 1,854 triệu USD (gần 49 tỷ đồng).

Về thứ nhì là Si Woo Kim (Hàn Quốc), với tổng điểm -27 gậy. Si Woo Kim nhận được số tiền thưởng 1,122 triệu USD (khoảng 29,6 tỷ đồng).

Đứng thứ 3 là tay golf rất mạnh Scottie Scheffler (Mỹ), với tổng điểm -25 gậy. Nhà vô địch của Olympic Paris (Pháp) 2024 nhận số tiền thưởng 710.700 USD (hơn 18,7 tỷ đồng).

Đây là danh hiệu thứ 4 của Wyndham Clark trên PGA Tour (Ảnh: Getty).

Thời gian gần đây, Scottie Scheffler thi đấu rất hay ở nhiều giải đấu, nhưng anh lại chưa có danh hiệu nào trong nhiều tuần lễ đã qua. Nhà đương kim vô địch Olympic thường chỉ về thứ nhì hoặc ở thứ 3 ở các giải đấu quan trọng gần nhất.

Với Wyndham Clark, ngôi vô địch tại The CJ Cup Byron Nelson 2026 giúp cho anh có danh hiệu thứ 4 trên PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá hàng đầu dành cho nam, tương đương với tính chất các danh hiệu Master trong môn quần vợt).

Wyndham Clark là nhà vô địch U.S Open 2023, một trong 4 danh hiệu major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt) dành cho các golfer nam, diễn ra thường niên.