Tay golf người Anh vô địch giải đấu danh giá PGA Championship 2026

PGA Championship là giải đấu thuộc hệ thống major, hệ thống các giải đấu danh giá nhất của mỗi mùa thi đấu trong môn golf, tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt.

Chính vì thế, PGA Championship 2026 thu hút hầu hết mọi golfer mạnh nhất thế giới hiện nay. Sau ngày thi đấu cuối cùng, kết thúc lúc rạng sáng 18/5, Aaron Rai giành tổng điểm -9 gậy, giành ngôi vô địch.

Về nhì là cựu số một thế giới Jon Rahm (Tây Ban Nha), với tổng điểm -6 gậy. Thành tích của Jon Rahm ngang với tay golf người Mỹ Alex Smalley.

Đứng vị trí T3 (đồng hạng 3) là các golfer Ludvig Aberg (Thụy Điển), Justin Thomas (Mỹ) và Matthias Schmid (Đức), mỗi người có tổng điểm -5 gậy.

Trong khi đó, nhà vô địch Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 Xander Schauffele (Mỹ) dù thi đấu không tệ, với tổng điểm -4 gậy, nhưng chỉ về vị trí T7. Thành tích của Xander Schauffele ngang với Rory McIlroy (Bắc Ireland) và Cameron Smith (Australia).

Còn nhà vô địch Olympic Paris (Pháp) 2024 Scottie Scheffler có tổng điểm -2 gậy, đứng vị trí T14.