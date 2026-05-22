HLV Thomas Tuchel gây tranh cãi khi triệu tập tuyển Anh dự World Cup 2026

Harry Kane (Bayern Munich), Bukayo Saka (Arsenal) hay Marcus Rashford (Barcelona) là 3 trong số 6 tiền đạo được HLV Thomas Tuchel điền tên trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2026. Đáng chú ý, Ivan Toney là cái tên gây bất ngờ nhất khi được chiến lược gia người Đức điền tên trên hàng công dù chân sút này đang thi đấu cho CLB Al Ahli của Saudi Arabia.

Harry Kane tiếp tục dẫn dắt tuyển Anh chinh phục danh hiệu tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Với danh sách vừa được công bố chính thức, chỉ có 8 cầu thủ trụ cột từng tham dự World Cup 2022 tại Qatar được HLV Thomas Tuchel điền tên (gồm Pickford, Stones, Bellingham, Rice, Jordan Henderson, Saka, Kane và Rashford).

Điều này đồng nghĩa là có 18 cầu thủ chưa từng tham dự World Cup và 11 cầu thủ chưa từng tham gia bất kỳ giải đấu nào trước đây, cộng cả với hậu vệ Reece James, người không hề ra sân tại Euro 2024.

Tranh cãi lớn nhất là việc HLV Tuchel gạch tên các ngôi sao Cole Palmer, Phil Foden, Alexander-Arnold, Harry Maguire, Adam Wharton, Gibbs-White, Solanke tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Cole Palmer, Harry Maguire, Phil Foden bất ngờ bị gạch tên khỏi đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Talksport).

Huyền thoại bóng đá Anh, Stuart Pearce đã mô tả đây là "giải đấu lớn mà nhiều tài năng bóng đá Anh nhất đã bị bỏ lại phía sau" sau khi danh sách đội tuyển Tam sư được công bố.

Ngay sau khi công bố danh sách, HLV Thomas Tuchel cũng đã lên tiếng giải thích việc loại bỏ nhiều ngôi sao.

"Những cuộc gọi điện thoại rất khó khăn vì tôi tôn trọng tất cả họ, cả với tư cách cầu thủ và cá nhân. Tất cả họ đều xứng đáng được triệu tập từ danh sách 55 người. Việc rút gọn danh sách rất khó khăn, đôi khi khó khăn đến mức đau lòng.

Ngay cả trong những cuộc gọi điện thoại, tôi cũng cảm nhận được sự xúc động. Tôi đã gọi cho tất cả các cầu thủ từng cùng chúng tôi tập luyện trong trại huấn luyện. Tôi muốn thể hiện sự trân trọng và tôn trọng của mình dành cho họ.

Nhưng thật khó để làm hài lòng tất cả mọi người. Cuối cùng, chúng tôi phải chọn ra đội hình mà toàn bộ ban huấn luyện yêu quý và thực sự tin tưởng", chiến lược gia người Đức khẳng định.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm ở bảng L cùng Croatia, Ghana và Panama. Trong đó, Croatia được xem là đối thủ lớn nhất của “Tam Sư” trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.