Michael Carrick tuyên bố muốn phá vỡ sự nhàm chán của Man Utd

Cựu danh thủ Michael Carrick đã được bổ nhiệm vào “ghế nóng” của Man Utd thay thế HLV tạm quyền Darren Fletcher, người tiếp quản đội bóng trong hai trận sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải.

Michael Carrick hứa sẽ giúp Man Utd linh hoạt và biến hóa hơn (Ảnh: Getty).

Trước đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã phải chịu nhiều sức ép vì sự cố chấp sử dụng sơ đồ 3-4-2-1, đến mức Giám đốc bóng đá Jason Wilcox từng thẳng thắn chất vấn trong buổi làm việc cuối cùng giữa đôi bên.

Trong bối cảnh giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 17 vòng đấu, HLV Carrick nhấn mạnh sẽ thay đổi Man Utd theo cách linh hoạt, biến hóa, chứ không nhàm chán như trước.

Chia sẻ trên kênh MUTV, cựu cầu thủ của Quỷ đỏ cho biết: “Điều hiển nhiên là chúng tôi muốn giành chiến thắng. Nhưng có nhiều cách để đạt được điều đó, tùy bối cảnh, tùy tình huống của mỗi trận đấu. Đôi khi bạn phải thay đổi cách chơi. Điều tôi thích nhất là làm việc với các cầu thủ, giúp họ tiến bộ để từ đó tập thể cũng mạnh hơn.

Tôi là một phần của đội bóng, chúng tôi ở đây vì nhau. Tôi hiểu kết quả là quan trọng, nhưng tôi muốn đội chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc, tích cực và biết cách tạo sự phấn khích. Tôi muốn bản thân luôn hồi hộp, phấn khích khi theo dõi họ thi đấu. Và dĩ nhiên, những kết quả tốt phải đi kèm điều đó.

Tôi cảm nhận rõ sự háo hức của mình. Tôi muốn được bắt tay vào công việc và xem chúng tôi có thể đạt được gì”.

HLV Carrick được dự đoán sẽ ưu tiên sơ đồ 4-2-3-1, tương tự thời điểm ông tạm quyền năm 2021 và giành hai chiến thắng sau ba trận. Tuy vậy, ông để ngỏ khả năng thay đổi tùy theo nhân sự và đối thủ, đặc biệt khi mục tiêu của ông là lọt vào Champions League mùa tới.

Carrick hiểu Man Utd khi từng có nhiều năm cống hiến cho CLB với tư cách cầu thủ. Ông từng có giai đoạn làm HLV tạm quyền ở Old Trafford (Ảnh: Sky Sports).

Sau khi chính thức được công bố là HLV trưởng của Man Utd, HLV Carrick chia sẻ: “Dẫn dắt Man Utd là một vinh dự lớn với tôi. Tôi hiểu điều cần thiết để thành công ở đây. Sự tập trung của tôi lúc này là giúp các cầu thủ đạt được tiêu chuẩn mà CLB luôn đặt ra, điều mà tôi tin tập thể này hoàn toàn có thể thực hiện.

Tôi từng làm việc với nhiều cầu thủ trong đội và luôn theo dõi họ những năm qua. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào tài năng, sự chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu của họ. Mùa giải vẫn còn rất nhiều điều phía trước, chúng tôi sẵn sàng đoàn kết để mang lại cho người hâm mộ những màn trình diễn xứng đáng với sự ủng hộ của họ”.

Đồng hành cùng Carrick là cựu trợ lý HLV tuyển Anh Steve Holland. Bộ máy huấn luyện của ông còn có Jonathan Woodgate, Jonny Evans và Travis Binnion. Carrick đánh giá cao kinh nghiệm dày dạn của Holland: “Tôi rất vui khi có Steve bên cạnh. Ông ấy sở hữu kinh nghiệm tuyệt vời, đặc biệt là thời còn ở Chelsea. Steve từng trải qua hoàn cảnh tương tự khi CLB nhiều lần thay đổi HLV”.

Holland từng làm việc dưới thời 6 HLV khác nhau trong 8 năm ở Stamford Bridge, gồm ba giai đoạn khủng hoảng phải bổ nhiệm HLV tạm quyền như Roberto Di Matteo, Rafael Benitez và Guus Hiddink.

Carrick cũng dành lời khen cho các cộng sự khác: “Jonathan mang đến sự cân bằng hoàn hảo. Anh ấy luôn đặt câu hỏi và thử thách tôi. Travis đại diện cho ADN của CLB, nơi nuôi dưỡng các tài năng trẻ và đảm bảo cầu nối với học viện.

Còn Jonny là người mà tôi luôn tôn trọng. Anh ấy hiểu United từ trong ra ngoài, hiểu văn hóa từng ngày và có bề dày kinh nghiệm để truyền lại cho các cầu thủ.”.

Trái với quan điểm có phần gay gắt của HLV Amorim khi gọi sự tự tin của cầu thủ trẻ học viện là “tự mãn”, Carrick khẳng định ông luôn ủng hộ việc trao cơ hội cho thế hệ kế cận. Dù HLV Amorim từng đưa vài cầu thủ trẻ lên đội một nhưng ông vẫn do dự sử dụng họ ngay cả khi đội hình gặp khủng hoảng vì 8 ca chấn thương.

Carrick nói rõ quan điểm: “Tôi luôn yêu thích việc làm việc với các cầu thủ trẻ. Họ phải tự mình chứng minh để có cơ hội, nhưng đó là điều tôi luôn đam mê. CLB này từ lâu đã gắn liền với việc trao cơ hội cho những tài năng trẻ. Đó cũng là điều người hâm mộ muốn thấy, sự tươi mới, sự mộc mạc và khát khao. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc trao cơ hội và hỗ trợ họ. Đó phải là giá trị cốt lõi của Man Utd”.

HLV Carrick sẽ ra mắt Man Utd trong trận derby Manchester với Man City ở giải Ngoại hạng Anh vào lúc 19h30 ngày 17/1.