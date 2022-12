Mbappe cười to hết cỡ trên nỗi đau của người Anh

Trong trận tứ kết World Cup 2022, đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội tuyển Anh. Người Anh có quyền nuối tiếc sau thất bại này bởi Harry Kane đã sút hỏng quả phạt đền ở phút 82.

Harry Kane đá hỏng phạt đền trong trận đấu với Pháp.

Khi chứng kiến ngôi sao số một của Anh tự ném đi cơ hội bằng vàng, Mbappe đã không giấu được niềm vui. Tiền đạo này đã cười tươi hết cỡ và có biểu cảm ăn mừng vô cùng phấn khích. Sau đó, hình ảnh nụ cười của Mbappe đã xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội khiến cho những cổ động viên Anh vô cùng ấm ức.

Mbappe cười to hết cỡ sau khi chứng kiến nỗi đau của người Anh.

Trên mạng xã hội, những người hâm mộ Anh đã tỏ ra rất bức xúc với biểu cảm của Mbappe. Xuất hiện một vài dòng bình luận như:

"Nụ cười của Mbappe chẳng khác gì kẻ ngốc nghếch".

"Trước đây tôi rất yêu mến Mbappe nhưng phản ứng kiểu trẻ con của anh ta khiến tôi mất hình tượng".

Tất nhiên, không ai có thể cấm Mbappe ăn mừng. Nó cho thấy sự phấn khích tột độ và sự tự tin của tiền đạo này. Đây là trận đấu mà ngôi sao sinh năm 1998 không ghi bàn hay kiến tạo nhưng anh đã gây ra nhiều rắc rối cho hàng thủ của đội tuyển Anh bằng tốc độ của mình.

Những biểu cảm vô cùng hạnh phúc của Mbappe (ảnh: Getty).

Việc đội tuyển Anh bị loại chỉ ra vấn đề cố hữu của họ. Ở trận đấu này, "Tam Sư" thi đấu không tệ. Họ tung ra nhiều cú dứt điểm hơn so với đối thủ (16 vs 8) và cũng có số bàn thắng kỳ vọng lớn hơn (2,32 vs 1,19). Thế nhưng, người Anh vẫn gặp vấn đề tâm lý nhất định. Việc Harry Kane "mắm môi mắm lợi" sút quả phạt đền thứ hai (quả đầu tiên thành công) cho thấy điều đó.

Đây là lần thứ 7 trong lịch sử, đội tuyển Anh bị loại khỏi vòng tứ kết World Cup, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào. Họ cũng thua cả 3 lần khi đối diện với những đội đương kim vô địch. Ở World Cup 1954, "Tam Sư" đã thất bại 2-4 trước Uruguay. Tới World Cup 1962, Anh thua 1-3 trước Brazil và lần này là trận thua 1-2 trước Pháp.