Man Utd thăng hoa nhờ Cavani, Arsenal cay đắng gục ngã trước chung kết

Dân trí Mặc dù Man Utd thất bại 2-3 trước AS Roma nhưng phải dành lời khen ngợi đặc biệt cho Cavani. Trong khi đó, Arsenal dừng bước ở bán kết Europa League sau khi bất lực trong trận lượt về với Villlarreal.

Man Utd đã đặt một chân vào trận chung kết Europa League sau khi giành chiến thắng 6-2 trước AS Roma ở lượt đi vòng bán kết trên sân nhà. Thế nhưng, HLV Solskjaer vẫn tung ra sân nhiều hảo thủ trong trận tái đấu tại sân Olimpico ở Roma.

Cũng như trận lượt đi bán kết Europa League, Cavani tiếp tục là hung thần của AS Roma.

Cũng như trận lượt đi, thêm một lần Cavani đã tỏa sáng khi đóng góp cú đúp ở trận đấu này cho Man Utd. Mặc dù Quỷ đỏ đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 nhưng Cavani vẫn xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận đấu. Ở khía cạnh nào đó, những bàn thắng kịp thời của chân sút người Uruguay đã giúp Man Utd giảm bớt được sự hưng phấn từ AS Roma.

Chung cuộc, Man Utd giành quyền lọt vào trận chung kết Europa League với tổng tỷ số 8-5 sau hai lượt đấu. Trong khi đó, AS Roma cũng như HLV Paulo Fonseca (người sắp bị thay bởi Mourinho) có quyền hài lòng về chặng đường của mình ở Europa League mùa này.

AS Roma đã thi đấu quyết tâm và làm khó cho Man Utd.

Bước vào trận đấu, Man Utd ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 với Cavani đá cắm. Hỗ trợ cho cầu thủ này là Bruno Fernandes, Greenwood và Van De Beek. Pogba bị đẩy xuống vị tiền vệ trung tâm, đá cặp cùng Fred. Ở bên kia chiến tuyến, AS Roma ra sân với sơ đồ 4-1-4-1 với Dzeko đá cao nhất.

Với tâm lý không còn gì để mất, AS Roma đã điên cuồng dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 4, họ đã tạo ra sóng gió lên khung thành của Man Utd. Mancini đã có cơ hội dứt điểm cận thành sau pha đá phạt của đồng đội. Rất may cho Man Utd khi thủ thành De Gea đã chơi xuất sắc. Ở quả phạt góc ngay sau đó, Mkhitaryan đã đưa bóng đi chệch cột dọc.

Nếu không có sự xuất sắc của De Gea, Man Utd đã thủng lưới nhiều hơn 3 bàn.

Trước sự hưng phấn của AS Roma, Man Utd tìm mọi cách để giảm nhịp độ trận đấu. Họ đã khiến AS Roma lâm vào bế tắc. Thậm chí, Quỷ đỏ còn có một vài pha phản công sắc sảo. Một trong số đó, Cavani đã đưa bóng tìm tới trúng xà ngang khung thành của AS Roma ở phút 20.

Tuy nhiên, tới phút 39, chân sút người Uruguay đã mang tới niềm vui cho CĐV Man Utd. Từ đường chọc khe của Fred, tiền đạo này băng lên dứt điểm ở khoảng cách hơn 20 mét, cháy lưới AS Roma. 1-0 Man Utd vượt lên dẫn trước.

Những bàn thắng đúng lúc của Cavani đã dập tắt sự hưng phấn của AS Roma.

Sang hiệp 2, HLV Solskjaer quyết định thay đôi cánh Brandon Williams và Telles vào sân thế chỗ của Wan-Bissaka và Shaw. Lúc này, hai cánh của Man Utd yếu hơn hẳn. AS Roma đã tận dụng điều này để trừng phạt Quỷ đỏ.

Phút 54, cú dứt điểm nhanh ở bên cánh phải của Pedro vô tình tạo điều kiện cho Dzeko băng vào dứt điểm tung lưới Man Utd, san bằng tỷ số cho AS Roma. Chỉ 3 phút sau, Bryan Cristante đã tận dụng sai lầm mất bóng của Fred để ghi bàn thắng giúp CLB Italia vượt lên dẫn trước 2-1.

Ở bên ngoài sân, HLV Solskjaer và trợ lý Carrick tỏ ra vô cùng lo lắng

Hai bàn thắng liên tiếp thực sự khiến Man Utd choáng váng. AS Roma gây sức ép cực lớn. May cho Man Utd khi thủ thành De Gea đã thi đấu quá xuất sắc trong trận đấu này. Nếu không có những pha cứu thua của người gác đền người Tây Ban Nha, Man Utd đã có thể phải nhận ít nhất 2 bàn thua nữa.

Ở thời điểm khó khăn, Man Utd lại có người hùng Cavani. Phút 66, từ đường chuyền của Bruno Fernandes, Cavani đã phá bẫy việt vị, trước khi đánh đầu tung lưới AS Roma, san bằng tỷ số 2-2. Pha lập công này đã làm giảm rất nhiều nhuệ khí của AS Roma.

Cavani thực sự là bản hợp đồng giá trị của Man Utd.

Trong thời gian còn lại, AS Roma chỉ có thể ghi thêm 1 bàn danh dự do công của Zalewski ở phút 83. Chung cuộc, dù giành chiến thắng 3-2 ở lượt về nhưng AS Roma vẫn phải dừng bước ở Europa League.

Đáng tiếc cho người Anh khi sẽ không có trận chung kết nội bộ của nước này. Dù Man Utd đã đi tiếp nhưng Arsenal không thể làm điều đó. Sau thất bại 1-2 trên sân của Villarreal trong trận lượt đi, "Pháo thủ" đã bất lực hoàn toàn ở cuộc tái đấu tại sân Emirates. Sau 90 phút thi đấu, Arsenal đã bị Villarreal cầm chân với tỷ số 0-0 và ngậm ngùi dừng bước với thất bại 1-2 chung cuộc.

Arsenal thất vọng sau khi bị loại khỏi Europa League.

Ở trận đấu này, Arsenal nhập cuộc khá thận trọng. Thất bại ở trận lượt đi khiến họ hiểu được Villarreal nguy hiểm tới thế nào ở các pha phản công. Do đó, trong thời gian đầu trận, Arsenal thi đấu khá nhạt nhòa và không mấy nguy hiểm.

Mãi tới phút 26, đoàn quân của HLV Mikel Arteta mới tìm được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Cú vuốt bóng của Aubameyang đã tìm tới trúng cột dọc khung thành của Villarreal.

Sang hiệp 2, Arsenal tạo ra sức ép lớn hơn. Phút 49, Smith Rowe có cơ hội tốt để ghi bàn mở tỷ số nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc trong tình huống mà thủ thành Rulli đã băng ra.

Họ thi đấu khá bế tắc và còn... đen đủi. Aubameyang đã 2 lần đưa bóng tìm tới trúng cột dọc khung thành của Villarreal.

Hàng thủ của Villarreal đã chơi tốt và kiềm tỏa sự nguy hiểm của Arsenal ở hiệp đấu này. Và họ cũng có thần may mắn song hành. Phút 79, cột dọc một lần nữa cứu thua cho đại diện Tây Ban Nha sau cú đánh đầu của Aubameyang.

Dù sau đó HLV Mikel Arteta đã tung cả Willian và Lacazette vào sân nhưng tình hình không thay đổi. Arsenal bất lực nhìn Villarreal giành vé vào chung kết Europa League khi không thể ghi nổi bàn thắng ở sân nhà.

Niềm vui của các cầu thủ Villarreal khi lọt vào chung kết Europa League. Họ sẽ chạm trán với Man Utd trong trận đấu cuối cùng.

Trận chung kết Europa League mùa này sẽ diễn ra giữa Man Utd và Villarreal ở sân Stadion Miejski (thành phố Gdańsk, Ba Lan) vào ngày 26/5.

H.Long